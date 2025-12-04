Devialet ra mắt showroom chuẩn quốc tế tại TP HCM

Nhà chế tác âm thanh cao cấp của Pháp mở không gian trưng bày và trải nghiệm thứ hai tại Việt Nam, đạt tiêu chuẩn hàng đầu của hãng tại Saigon Center.

Hai năm có mặt tại Việt Nam ở cửa hàng số 58 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Devialet mở không gian mua sắm và trải nghiệm loa cao cấp thứ hai, đặt tại Saigon Center, TP HCM.

Không gian mới của Devialet tại TP HCM. Ảnh: Tam Sơn

Showroom Devialet Saigon Center đặt trên diện tích 120 m2 tại tầng trệt khu trung tâm thương mại sầm uất, một mặt hướng ra phố, tích hợp tác tiêu chuẩn hàng đầu của hãng loa Pháp. Theo nhà phân phối, không gian tại đây đề cao tính tối giản, tập trung vào các dòng sản phẩm và trải nghiệm cho khách tham quan, thông qua Phòng nghe xanh (Blue Listening Room).

Không gian lấy vật liệu kim loại là điểm nhấn then chốt, phối hợp giữa tính kỹ thuật và nét thanh lịch đặc trưng của Devialet. Vật liệu vải dệt bài trí xen kẽ, gợi cảm xúc gần gũi, đồng thời đóng góp cho đặc tính âm học của cửa hàng như cách âm, giảm tiếng vang. Devialet Saigon Center trang bị phòng nghe cao cấp dạng "tổ kén" biệt lập, giúp người dùng có không gian trải nghiệm các sản phẩm loa nội thất cao cấp.

Khu vực trưng bày sản phẩm có điểm nhấn là dòng loa biểu tượng Phantom Ultimate. Ảnh: Tam Sơn

"Sự kiện ra mắt showroom thứ hai khẳng định cam kết của Devialet với thị trường Việt Nam, bước tiến mới trong chiến lược phát triển toàn cầu của thương hiệu", ông Martin Ku, Giám đốc điều hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Devialet cho biết. "Việt Nam với cộng đồng mộ điệu âm thanh hi-fi, nhạy bén với tiến bộ công nghệ hiện đại, là thị trường mang nét đồng điệu với Devialet".

Cách bài trí nội thất phối hợp vật liệu kim loại và vải, gợi cảm giác gần gũi cho thương hiệu loa cao cấp của Pháp. Ảnh: Tam Sơn

Hiện, Devialet sở hữu đa dạng dải sản phẩm loa và âm thanh cao cấp đến từ Pháp, từ dòng loa biểu tượng Phantom Ultimate mới, đến mẫu loa xách tay Mania, tai nghe không dây Gemini II, soundbar Dione... đều được trưng bày trong không gian Devialet Saigon Center.

Quang Anh