Detmar Logistics hợp tác Aurora sử dụng xe tự lái vào 2026

MỹĐội xe tự lái sẽ bắt đầu hoạt động tại Texas và New Mexico để vận chuyển vật liệu chống đỡ.

Detmar Logistics, doanh nghiệp vận tải hàng rời tại Mỹ, sẽ bắt đầu vận chuyển vật liệu chống đỡ (proppant) tại bang Texas và New Mexico từ đầu năm 2026 bằng xe đầu kéo tự lái, theo thông báo của Aurora Innovation ngày 8/12. Aurora Innovation được biết đến là một công ty công nghệ của Mỹ, chuyên phát triển hệ thống xe tải tự lái và giải pháp "tài xế ảo" mang tên Aurora Driver.

Vật liệu chống đỡ (proppant) là các vật liệu dạng hạt như cát fracking, được trộn vào dung dịch thủy lực để duy trì độ mở của các khe nứt trong quá trình khoan dầu khí tại West Texas và vùng đông New Mexico. Cát fracking gồm những hạt nhỏ, đồng đều, được bơm vào các tầng đá cùng nước nhằm tạo và duy trì vết nứt khi khoan thủy lực.

Detmar Logistics, có trụ sở tại San Antonio, sẽ sử dụng đội xe Peterbilt tích hợp công nghệ tự hành Aurora để vận chuyển proppant gần như liên tục 20 giờ mỗi ngày trên hệ thống đường công cộng và đường nội bộ trong khu vực Permian Basin - một trong những vùng khai thác dầu khí lớn nhất Mỹ. Tuyến vận chuyển này kết hợp cả cao tốc liên bang I-20 và các tuyến đường địa phương.

Giai đoạn đầu, các chuyến xe giữa cơ sở của Detmar tại Midland (Texas) và mỏ Capital Sand ở Monahans (Texas) sẽ vẫn có tài xế ngồi trong cabin. Tuy nhiên, từ quý II/2026, Aurora và Detmar đặt mục tiêu vận hành hoàn toàn không người lái bằng đội xe International LT Series, dự kiến được Aurora mua trong năm 2025.

Theo nhà cung cấp công nghệ Aurora, Detmar Logistics dự định sẽ sở hữu và vận hành một đội xe tải lớn sử dụng công nghệ Aurora Driver trong tương lai. Ảnh: Aurora

Aurora trước đó có kế hoạch vận hành hoàn toàn không người lái từ quý II/2025, nhưng nhà sản xuất Peterbilt và công ty mẹ Paccar yêu cầu duy trì người giám sát trong cabin cho đến khi quy trình an toàn được phê duyệt. Aurora hiện hợp tác với Paccar và Volvo Autonomous Solutions - hai hãng đang tích hợp hệ thống tự hành Aurora Driver vào các dòng xe sản xuất tại nhà máy.

Theo dữ liệu của Cơ quan An toàn vận tải liên bang Mỹ (FMCSA), Detmar Logistics đang khai thác 29 đầu kéo theo hình thức thuê dài hạn. Công ty liên kết Detmar Transport sở hữu thêm 159 đầu kéo, vận chuyển cát fracking, hàng hóa tổng hợp và máy móc cỡ lớn.

CEO Matt Detmar nhận định nhu cầu vận chuyển cát fracking đang tăng mạnh khi kỹ thuật simul-frac (bơm thủy lực đồng thời vào nhiều giếng khoan để tăng tốc khai thác) phát triển và nhiều đơn vị khai thác chuyển sang mô hình vận hành 24/7. "Công nghệ tự hành của Aurora là bước ngoặt lớn với ngành. Nó giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả và đảm bảo dòng proppant an toàn, ổn định cho khách hàng", ông nói.

Trong tương lai, Detmar dự kiến sở hữu đội xe quy mô lớn sử dụng công nghệ Aurora Driver. Những chuyến vận hành đầu tiên sẽ trở thành một trong các tuyến thương mại tự hành đầu tiên của Aurora giữa các điểm khai thác, đánh dấu bước tiến quan trọng của công ty công nghệ này khi mở rộng ra ngoài các tuyến terminal-to-terminal truyền thống.

Aurora hiện đã mở tuyến Fort Worth - El Paso tại Texas và đang hoàn tất giai đoạn kiểm chứng cho hành trình ngược El Paso - Fort Worth, đồng thời lên kế hoạch kéo dài tuyến đến Phoenix, nâng tổng hành trình lên hơn 1.000 dặm liên bang - vượt xa giới hạn thời gian lái xe của tài xế truyền thống. Các tuyến mở rộng tiếp theo dự kiến kết nối Dallas với Laredo (Texas) và Dallas với Atlanta (Georgia).

Thỏa thuận với Detmar được Aurora đánh giá là lần đầu tiên proppant và cát fracking được vận chuyển tự hành trên đường công cộng trong khu vực Permian Basin. Trước đó, Atlas Energy Solutions đã thử nghiệm vận chuyển proppant bằng hai xe tự hành trên đường nội bộ từ tháng 1, sử dụng công nghệ của Kodiak Robotics, và đã tiếp nhận 8 xe tự hành trong đơn hàng 100 chiếc.

Detmar Logistics là công ty logistics chuyên vận chuyển hàng rời và vật liệu phục vụ ngành dầu khí tại Mỹ, nổi bật với các dịch vụ chặng cuối cho hoạt động fracking. Công ty có trụ sở tại San Antonio (bang Texas), quản lý đội xe vận tải hạng nặng hoạt động tại các vùng khai thác lớn như Permian Basin. Detmar Logistics và Detmar Transport đều thuộc hệ sinh thái Detmar Holdings, cung cấp dịch vụ vận tải cho các tập đoàn năng lượng lớn tại Mỹ.

Gia Hân (Theo Tranports Topics)