'Despicable me 4' mở màn gần 50 tỷ đồng ở rạp Việt

"Despicable me 4" (Kẻ trộm mặt trăng) đạt 46,5 tỷ đồng khi chiếu cuối tuần rạp trong nước, phá kỷ lục vé đặt trước của phim hoạt hình.

Theo trang quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, phim dẫn đầu phòng vé trong nước cuối tuần qua (5-7/7) với hơn 14.000 suất chiếu, gấp 10 lần dự án đứng thứ hai là Cửu Long thành trại. Đại diện CGV - đơn vị phát hành - cho biết hôm 4/7, tác phẩm là phim hoạt hình có lượng vé bán trước cao nhất tại rạp Việt.

Nhân vật Minion trong "Despicable Me 4". Ảnh: Illumination

Toàn cầu, phim đạt gần 230 triệu USD, trong đó có 112 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ. Tác phẩm thay thế Inside Out 2 - bom tấn của Pixar - để đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách cuối tuần. Dù thu hút khán giả, phim được chuyên trang Rotten Tomatoes đánh giá chất lượng ở mức trung bình, với số điểm 54% từ 110 bài nhận định của chuyên gia.

Tác phẩm nối tiếp những sự kiện trong phần ba Despicable Me (2017), khi Gru (Steve Carrell) hoàn lương, sống hạnh phúc bên người vợ Lucy Wilde và con gái nuôi Margo, Edith, Agnes. Gia đình Gru chào đón thêm thành viên mới - Gru Junior, con trai của cả hai. Tuy nhiên, cuộc sống của các thành viên bị đe dọa khi phản diện Maxime Le Mal (Will Ferrell lồng tiếng) trốn khỏi nhà tù, lên kế hoạch trả thù nhân vật chính. Đồng hành Maxime là người yêu Valentina (Sofia Vergara). Gru buộc phải đối mặt với kẻ thù, đồng thời bảo vệ vợ con và các Minions.

Dự án do Chris Renaud và Patrick Delage đạo diễn, Mike White viết kịch bản. Các diễn viên như Pierre Coffin, Joey King, Stephen Colbert, Miranda Cosgrove, Chloe Fineman tham gia lồng tiếng.

Trailer 'Despicable Me 4' Trailer "Despicable Me 4". Video: Universal Pictures

Despicable Me (Kẻ trộm mặt trăng) phát hành năm 2010, kể về câu chuyện của siêu trộm Gru lợi dụng ba chị em mồ côi để thực hiện ý đồ xấu xa. Tính cách Gru thay đổi khi gắn cảm nhận được tình yêu thương của bọn trẻ. Tác phẩm có kinh phí 69 triệu USD, thu hơn 500 triệu USD toàn cầu.

Sau thành công của phần đầu, nhà sản xuất ra mắt các tập tiếp theo. Năm 2017, Despicable Me 3 đạt hơn một tỷ USD phòng vé toàn cầu, trở thành một trong những loạt phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời. Theo Variety, thành công đến từ những chú Minion màu vàng - nhân vật mang tính biểu tượng trong series, vốn là bạn đồng hành của Gru. Nhà sản xuất từng ra mắt hai phim ngoại truyện về Minion, gồm Minions (2015) và Minions: The Rise of Gru (2022).

Thời gian qua, nhiều phim hoạt hình liên tiếp ăn khách trong và ngoài nước. Inside Out 2 trở thành phim đầu tiên trong năm vượt mốc một tỷ USD, giúp hãng Pixar vực dậy sau nhiều dự án thất bại trước đó. Tại rạp Việt, Doraemon: Nobita và bản giao hưởng toàn cầu - ra mắt tháng 5 - đạt 147 tỷ đồng, đang là hoạt hình anime ăn khách nhất mọi thời.

Mai Nhật