Deschamps: 'Mbappe không hay bằng Henry'

PhápTheo HLV Didier Deschamps, Kylian Mbappe chưa đạt đến đẳng cấp của đồng đội cũ Thierry Henry nhưng vẫn xuất sắc vươn lên độc chiếm kỷ lục ghi bàn cho tuyển Pháp.

Phút 44 trận Pháp tiếp Iceland trên sân Parc des Princes ở vòng loại World Cup 2026, trọng tài ra đường biên xem lại băng hình, xác định Marcus Thuram bị phạm lỗi trong vòng cấm và cho Pháp hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Mbappe sút sang góc phải, ngược hướng phán đoán của thủ thành Iceland.

Kylian Mbappe mừng bàn trong trận Pháp thắng Iceland 2-1 ở bảng D vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu ngày 9/9. Ảnh: AP

Mbappe ghi bàn thứ 52 cho tuyển Pháp, vượt thành tích của huyền thoại Thierry Henry và chỉ còn kém 5 bàn so với kỷ lục của Olivier Giroud.

Sau trận, Deschamps được hỏi về việc Mbappe vượt thành tích ghi bàn của đồng đội cũ. Deschamps và Henry cùng là trụ cột tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000.

"Mọi thứ đến với cậu ấy rất nhanh, rất trẻ và từ rất sớm", HLV 56 tuổi nói. "Ngay cả khi chưa hay bằng, Mbappe vẫn luôn có thể ghi bàn. Henry từng là tiền đạo xuất chúng ở đẳng cấp thế giới. Nhưng Mbappe cũng là cầu thủ phi thường và sẽ đạt được những mục tiêu lớn của mình".

Kylian Mbappe bắt tay HLV Didier Deschamps sau trận. Ảnh: Le Parisien

Pháp trải qua trận đấu khó khăn trên sân nhà Parc des Princes hôm 9/9. Phút 21, Michael Olise chuyền lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Andri Gudjohnsen - con trai cựu danh thủ Eidur Gudjohnsen - dứt điểm một chạm, đưa Iceland vượt lên.

Nhưng màn tỏa sáng của Mbappe giúp Pháp giành ba điểm. Sau khi ghi bàn phạt đền, sang hiệp hai, tiền đạo 26 tuổi bứt tốc vào vòng cấm rồi chuyền ngang cho Bradley Barcola đệm vào lưới trống ấn định tỷ số.

"Cậu ấy đang có tinh thần thoải mái và đôi chân sung mãn", Deschamps tiếp tục ca ngợi học trò ."Mbappe nỗ lực rất nhiều và hiệu quả, đều đặn ghi bàn trong cả hai trận vừa qua. Cậu ấy là thủ lĩnh tốt của tập thể, có sự tự do trong lối chơi và kết nối ăn ý với Michael Olise. Mbappe đang ở trạng thái thể lực rất tốt".

Thắng ngược Iceland, Pháp bất bại 25 trận vòng loại Euro và World Cup gần nhất (20 thắng, 5 hòa), kể từ trận thua Thổ Nhĩ Kỳ 0-2 hồi tháng 6/2019.

Thầy trò Deschamps dẫn đầu bảng D vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu với 6 điểm tuyệt đối. Iceland có ba điểm, còn Ukraine và Azerbaijan mới có một điểm. Đội dẫn đầu mỗi bảng vòng loại sẽ giành vé trực tiếp tới World Cup 2026, còn đội nhì bảng tiếp tục tranh vé ở giai đoạn hai.

Kylian Mbappe chia vui cùng Bradley Barcola. Ảnh: AFP

Sau trận, Mbappe tự hào khi vượt thành tích của Henry, huyền thoại sống của bóng đá Pháp, và cho biết trận thắng Iceland giúp Pháp nhìn lại những thiếu sót để tiếp tục hoàn thiện.

"6 điểm sau hai lượt trận là kết quả tuyệt vời, không thể đòi hỏi nhiều hơn, nhưng lối chơi vẫn cần cải thiện. Mỗi chiến thắng chỉ là một bước tiến nhỏ, chúng tôi cần thêm nhiều bước như vậy", trung phong thuộc biên chế Real Madrid nói. "Tháng 10, đội sẽ lại hội quân trong bối cảnh khác, khi tất cả đã có thêm nhiều trận đấu ở cấp CLB. Đó sẽ là lúc chúng tôi thể hiện bộ mặt mới".

