Deschamps: 'Đừng mong Mbappe chạy 11 km mỗi trận'

Tây Ban NhaHLV Didier Deschamps bảo vệ Kylian Mbappe trước chỉ trích về việc tiền đạo này lười hỗ trợ phòng ngự.

"Nếu bạn muốn đánh giá Kylian dựa trên việc phải chạy 11 km mỗi trận, hãy quên điều đó đi. Cậu ấy sẽ không làm được điều đó", Deschamps nói trên AFP hôm 5/2. "Cậu ấy có nhiều phẩm chất quan trọng và quyết định khác".

Tiền đạo Kylian Mbappe trao đổi với HLV Didier Deschamps trên sân tập cùng tuyển Pháp tại Paderborn, Đức ngày 19/6/2024. Ảnh: AP

Về lối chơi, HLV tuyển Pháp thừa nhận Mbappe đôi khi hơi ích kỷ. Nhưng theo ông, việc một tiền đạo có chút tự cao là điều bình thường.

"Bất kể bạn yêu hay ghét, giới trẻ hiện nay rất ngưỡng mộ cậu ấy", Deschamps nói thêm. "Bạn nói về một chàng trai ích kỷ và mang chủ nghĩa cá nhân, nhưng tôi đảm bảo rằng với tuyển Pháp, cậu ấy luôn là một đội trưởng đúng nghĩa".

Thời gian gần đây, Mbappe thường bị chỉ trích về chuyện lười hỗ trợ phòng ngự. Một số khác thì cho rằng "số 10" thể hiện sự ích kỷ, chỉ tập trung vào thành tích cá nhân mà quên đi lối chơi chung.

Theo thống kê từ đầu mùa 2025-2026, Mbappe chỉ di chuyển từ 8-9 km mỗi trận, ít hơn so với mức phổ biến 10-11 km của các tiền đạo khác. Nhưng trái với thống kê về quãng đường, tiền đạo 27 tuổi vẫn là cầu thủ lập công nhiều nhất cho Real, ghi 37 bàn và kiến tạo 5 lần trong 30 trận, trong khi Vinicius chỉ ghi 8 bàn và kiến tạo 11 lần trong 33 trận.

Mbappe đi bóng trước sự truy cản của Pedri trong trận Real thua Barca 3-4 ở vòng 35 La Liga ngày 11/5/2025. Ảnh: AFP

Mbappe nổi tiếng về khả năng ghi bàn từ khi còn tuổi teen, trong màu áo Monaco. Anh hiện giữ kỷ lục ghi 256 bàn cho PSG, hơn Edinson Cavani 56 bàn. Anh cũng có 55 bàn cho tuyển Pháp, chỉ kém cầu thủ dẫn đầu Olivier Giroud hai bàn.

Tại Ligue 1 và La Liga, Mbappe là Vua phá lưới 7 mùa gần nhất. Anh cũng đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới La Liga 2025-2026 với 22 bàn, hơn cầu thủ xếp thứ hai, Vedat Muriqui của Mallorca 7 bàn.

Thành tích cá nhân nổi tiếng nhất của Mbappe là Vua phá lưới World Cup 2022. Tại giải này, anh ghi 8 bàn, gồm cả hat-trick trong trận chung kết.

Thanh Quý (theo AFP)