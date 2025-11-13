Deschamps có thể tái hợp Benzema ở Saudi

HLV Didier Deschamps sẽ kết thúc nhiệm kỳ dẫn dắt tuyển Pháp sau World Cup 2026 và đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng, trong đó có Al Ittihad tại Arab Saudi.

Trong cuộc phỏng vấn với Telefoot ngày 12/11, Deschamps xác nhận đã tiếp xúc với một số CLB nước ngoài. "Tôi đã liên lạc. Tôi sẽ không nêu tên, nhưng họ biết tình hình của tôi", HLV 57 tuổi nói. "Khi tôi đã quyết định, tôi sẽ không thay đổi, và sau khi các mốc thời hạn kết thúc, tôi sẽ hoàn toàn tự do, không bị giới hạn trong hành động của mình".

HLV Didier Deschamps (trái) và Karim Benzema trong một buổi tập của tuyển Pháp tại Clairefontaine trước thềm Euro 2020. Ảnh: AS

Theo L'Équipe, một trong những CLB quan tâm đến Deschamps là Al Ittihad - nhà vô địch Saudi Pro League 2025. Nếu đến Al Ittihad, nhà cầm quân người Pháp sẽ tái ngộ các học trò cũ như Karim Benzema và N’Golo Kante.

HLV Sergio Conceiçao đang dẫn dắt Al Ittihad. Nhưng đội hiện xếp thứ tám và sớm tụt lại trong cuộc đua vô địch, khiến ban lãnh đạo cân nhắc khả năng thay đổi vị trí cầm quân. Sự xuất hiện của Deschamps được kỳ vọng sẽ mang lại tinh thần chiến thắng cùng kinh nghiệm dày dạn ở các giải đấu quốc tế hàng đầu.

Deschamps khẳng định rằng việc các cầu thủ như N’Golo Kante hay Theo Hernandez thi đấu tại Saudi Pro League không ảnh hưởng tới khả năng được triệu tập vào đội tuyển. Điều này cho thấy ông đánh giá cao trình độ cầu thủ tại đây.

Tuy nhiên, tương lai của Deschamps sẽ chỉ được quyết định sau khi kết thúc hành trình World Cup 2026. Ông nhấn mạnh sẽ không thực hiện bất cứ bước đi nào trước thời điểm này để tránh sai lầm.

HLV Didier Deschamps trong buổi họp báo trước trận Pháp gặp Ukraine trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 12/11/2025. Ảnh: Le Parisien

Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp từ tháng 7/2012, thắng 110 qua 173 trận, đạt tỷ lệ 63,6%. Thành tích tốt nhất của ông trên cương vị này là chức vô địch World Cup 2018 và Nations League 2021. Deschamps cũng đưa Pháp vào tứ kết World Cup 2014, chung kết Euro 2016, vòng 1/8 Euro 2021 và chung kết World Cup 2022.

Tuyển Pháp của Deschamps suýt trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công World Cup kể từ Brazil năm 1962. Trong trận chung kết World Cup 2022, Pháp và Argentina hòa 3-3 trong 120 phút, trước khi đại diện châu Âu thua luân lưu.

Deschamps đang cùng tuyển Pháp chuẩn bị cho hai trận cuối vòng loại World Cup 2026 gặp Ukraine hôm nay và Azerbaijan ngày 16/11. Pháp đứng đầu bảng với 10 điểm, hơn Ukraine 3 điểm.

Trong buổi họp báo trước trận tại Parc des Princes, Deschamps khẳng định mục tiêu chiến thắng để sớm định đoạt vé dự World Cup 2026. Ông nói: "Điều quan trọng nhất là trận đấu ngày mai. Việc giành vé là điều tốt, vì đó là trách nhiệm của chúng tôi với đội tuyển Pháp. Tôi đang ở đây và tận hưởng công việc của mình. Bạn phải trân trọng từng khoảnh khắc, đặc biệt khi chuẩn bị cho những trận đấu quyết định. Quan trọng là quản lý hiện tại và thưởng thức nó".

Hồng Duy (theo Marca, L'Équipe)