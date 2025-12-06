Deschamps: 'Bảng của Pháp khó nhất World Cup 2026'

MỹHLV Didier Deschamps dự báo Pháp sẽ gặp khó khăn khi nằm chung bảng với Na Uy và Senegal.

Tối 5/12, lễ bốc thăm World Cup 2026 đưa Pháp vào bảng I cùng Na Uy, Senegal và đội thắng trong nhóm hai loạt trận play-off quốc tế (Iraq, Bolivia hoặc Suriname). "Đây là một trong những bảng đấu khó nhất, nếu không muốn nói là khó nhất. Nhưng đây là World Cup. Chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra", HLV Deschamps nói về kết quả bốc thăm.

Deschamps (giữa) dự lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Mỹ tối 5/12. Ảnh: AFP

Trong trận khai mạc World Cup 2002, Senegal từng thắng Pháp 1-0. "Cơn địa chấn" 23 năm trước là một trong những kết quả khiến "Gà trống" bị loại ngay vòng bảng dù đến giải với tư cách đương kim vô địch.

Nhưng khi được hỏi liệu Pháp bị ảnh hưởng tâm lý khi gặp lại Senegal hay không, Deschamps trả lời: "23 năm, ảnh hưởng như thế nào? Trước World Cup 2022 tại Qatar, người ta từng nguyền rủa chúng tôi sẽ về nước mà không cần thi đấu (thực tế là Pháp vào chung kết). Mỗi kỳ World Cup đều có một câu chuyện riêng, và chúng tôi phải viết nên một kỳ World Cup tuyệt vời nhất có thể. Nhưng chúng tôi cũng cần tôn trọng và khiêm tốn ngay từ đầu. Những vòng đầu sẽ rất khó khăn".

Na Uy vừa có một chiến dịch vòng loại châu Âu xuất sắc. Erling Haaland và đồng đội toàn thắng 8 trận, gồm cả hai trận trước Italy với tỷ số cách biệt 3-0 và 4-1. Bản thân ngôi sao CLB Man City lên ngôi Vua phá lưới vòng loại với 16 bàn. Theo Deschamps, Na Uy đích thực là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Âu hiện nay, có nhiều cầu thủ chơi cho những CLB hàng đầu và có khả năng ghi nhiều bàn.

Về cuộc đua cá nhân giữa Haaland và Kylian Mbappe, Vua phá lưới World Cup 2022, Deschamps nói: "Họ đều là những cầu thủ nổi tiếng và được công nhận trên toàn thế giới. Họ sẽ cạnh tranh đến cùng cho danh hiệu Vua phá lưới".

Deschamps cũng quan tâm đến vấn đề thời tiết tại Mỹ, nơi nhiệt độ có thể lên 40 độ C vào thời điểm diễn ra World Cup. Ông cho biết, đội ngũ nhân viên Liên đoàn bóng đá Pháp đang nghiên cứu về thời tiết, khoảng cách di chuyển và ngày nghỉ để đưa ra phương án tốt nhất.

Pháp sẽ chơi trận ra quân với Senegal vào ngày 16/6. Sau đó sáu ngày, họ gặp đội thắng trong nhóm hai loạt trận play-off quốc tế, trước khi gặp Na Uy vào ngày 26/6. World Cup 2026 gồm 48 đội chia thành 12 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng và tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 1/16.

Khi còn là cầu thủ, Deschamps cùng Pháp vô địch World Cup lần đầu vào năm 1998. 20 năm sau đó, với tư cách HLV, ông đưa "Gà trống" đăng quang lần thứ hai. Thầy trò Deschamps cũng vào chung kết World Cup 2022, nhưng thua Argentina 2-4 trong loạt luân lưu.

Thanh Quý (theo TF)