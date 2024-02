Đeo Vision Pro nơi công cộng có thể trở thành 'bình thường mới'

Câu chuyện trải nghiệm Vision Pro ngoài đời và phản ứng của cộng đồng cho thấy kính của Apple có thể gợi mở thói quen mới trong xã hội.

Tuần trước, Yam Olisker, 19 tuổi, đã bay từ Israel đến Mỹ để sớm trải nghiệm Vision Pro. Anh thử đeo kính 3.500 USD và dạo quanh Quảng trường Thời đại ở New York. Anh nhận về những cái nhìn tò mò và vô số câu hỏi từ người lạ. Một số người qua đường hỏi họ đang giơ bao nhiêu ngón tay trước mặt Olisker. "Họ không tin tôi có thể nhìn thấy họ", YouTuber này kể lại.

Yam Olisker đi dạo ở Quảng trường Thời đại với kính Vision Pro trên mặt. Ảnh: Yam Olisker

Ben Parr, nhà đầu tư công nghệ, cho biết ông đeo Vision Pro lên máy bay, trong sảnh khách sạn và cả khi làm việc. Có hàng chục người đã tò mò muốn đeo thử thiết bị. "Họ chắc chắn sẽ ồ lên khi đeo vì vẫn thấy mọi người xung quanh. Tuy nhiên, tôi chỉ cho bạn bè dùng thử", Parr nói. Gần đây, anh mang kính của Apple đi ăn lẩu với bạn bè. Nhân viên phục vụ ở nhà hàng hỏi anh đang đeo thứ gì trên mặt. Người này thậm chí để nghị người đeo Vision Pro nên sử dụng ống hút khi uống nước.

Theo WSJ, những người đầu tiên đem Vision Pro ra nơi công cộng đã nhận về nhiều đánh giá trái chiều khi mang thiết bị to hơn nửa khuôn mặt. Tuy nhiên, lợi thế của chủ sở hữu kính là có thể tránh giao tiếp bằng ánh mắt với người khác trong khi vẫn nhìn thấy đối phương.

Ben Parr nổi bật tại một nhà hàng lẩu ở Century City, California khi đeo Vision Pro và dùng bữa cùng bạn. Ảnh: Lena Xiao

Nikias Molina cũng bay từ Barcelona đến Mỹ để mua Vision Pro và đi tàu điện ngầm ở New York. Mọi người ở đây không quá quan tâm đến việc cô đang "gõ vào không trung" hay thi thoảng kéo thả một thứ gì đó trong hư vô. Nhưng trên chuyến bay về Tây Ba Nha, Molina liên tục nhận được những ánh nhìn lạ. Một số người thậm chí tỏ ra khó chịu khi thấy ai đó đi lại ở nơi công cộng, trông như sắp lọt hố.

Tuần trước, Jonah Rothman, sinh viên đại học ở Boston, đã thấy một người đàn ông đi xem bóng rổ với Vision Pro đeo trên đầu suốt trận đấu. "Nếu đã mất tiền cho hàng ghế đầu, không đời nào tôi đeo thiết bị gì lên mặt. Anh ta khiến mọi người mất tập trung khi xuất hiện ở đây", Rothman nói.

Còn Dante Lentini, 21 tuổi, thậm chí bị cộng đồng phản ứng giận dữ khi đeo kính Apple ngồi sau vô-lăng xe tự lái Tesla và đắm chìm trong không gian thực tế tăng cường. Lentini nói đây là trải nghiệm của tương lai nhưng nhiều người cho rằng việc này quá nguy hiểm vì có thể bị phân tâm khi tham gia giao thông. Lentini sau đó lên tiếng xin lỗi và nói đó là video được dàn dựng.

"Chúng tôi luôn tìm kiếm nội dung có thể gây chú ý. Khi mua Vision Pro, chúng tôi luôn nghĩ có thể làm được điều điên rồ gì với thứ này", Lentini nói.

Theo các chuyên gia công nghệ, những câu chuyện về kính Apple đang được sử dụng như thế nào ngoài đời thực và phản ứng của cộng đồng cho thấy thiết bị này có thể mở ra những chuẩn mực mới và dần trở thành điều bình thường trong xã hội.

Anshel Sag, nhà phân tích công nghệ 34 tuổi ở San Diego, cho biết anh đã để cô con gái một tháng tuổi ngủ trên ngực mình trong khi đang đeo Vision Pro và xem phim Avarar: The Way of Water khoảng 30 phút. Anh nói đó là trải nghiệm tuyệt vời, chưa từng có. Tuy nhiên, Sag đang cân nhắc việc đem kính Apple vào phòng ngủ. "Vợ tôi có vẻ như hơi bị cô lập khi thấy chồng đắm chìm trong thực tế ảo dù cô nói không bận tâm", Sag kể.

Anshel Sag giải trí trên Vision Pro khi đang bế con ngủ. Ảnh: Anshel Sag

Theo khuyến cáo của Apple, kính nên được sử dụng nơi yên tĩnh như ở nhà, văn phòng, không nên dùng khi điều khiển phương tiện. "Nhưng có vẻ nhiều người đang tận dụng cơ hội để cho cả thế giới thấy việc đeo Vision Pro trông thế nào", trang Business Insider bình luận.

Trong ngày đầu mở bán Vision Pro, Tim Cook nói model này sẽ định hình lại Apple và định nghĩa lại công nghệ. Ông so sánh sự xuất hiện của kính tương tự sự ra đời của máy Mac cách đây 40 năm, tiếp đến là iPod rồi iPhone và iPad.

Trong thư gửi nhân viên, CEO Apple viết: "Thật kinh ngạc khi chứng kiến cảnh mọi người phấn khích thế nào khi trải nghiệm Vision Pro lần đầu. Những điều không tưởng giờ đã xuất hiện trước mắt công chúng. Như thường lệ, họ không tìm thấy từ ngữ nào để diễn tả hết trải nghiệm ấn tượng đó".

Dùng thử kính Apple Vision Pro Trải nghiệm thực tế kính Apple Vision Pro tại Việt Nam. Video: Khương Nha

Khương Nha