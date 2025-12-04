Đèo sạt lở, hàng nghìn nhà ngập sâu ở Lâm Đồng, Khánh Hòa

Tại Khánh Hòa, mưa làm nhiều khu vực ngoại thành Nha Trang ngập gần nửa mét. Chính quyền phải dùng loa phát thanh liên tục cảnh báo.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, từ tối qua đến sáng nay tỉnh mưa vừa đến rất to, lượng phổ biến 30-80 mm, nơi trên 120 mm. Nguy cơ xuất hiện mưa lớn trên 60 mm trong ba giờ. Đơn vị đã phát cảnh báo ngày 4/12 khi lũ trên các sông tiếp tục lên, có thể đạt báo động 1; riêng sông Cái Phan Rang và sông Cái Nha Trang khả năng vượt báo động 2.