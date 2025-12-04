Đèo sạt lở, hàng nghìn nhà ngập sâu ở Lâm Đồng, Khánh Hòa

Hàng tấn đất đá, cây cối chắn ngang đèo Prenn (phường Xuân Hương, Đà Lạt) khiến giao thông gián đoạn. Khu vực này cách điểm sạt lở hôm 17/11 khoảng 300 m.
Đèo Prenn dài 7,27 km, là tuyến huyết mạch nối quốc lộ 20 từ các tỉnh Đông Nam Bộ lên Đà Lạt. Năm 2023, đèo được đầu tư 552 tỷ đồng để mở rộng gấp đôi, nâng cấp thành 4 làn ôtô với vận tốc thiết kế 60 km/h và đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm ngoái.
Bùn đất dày gần nửa mét tràn lên đường đèo Prenn.
Lực lượng chức năng hiện phong tỏa hai bên đèo, đồng thời huy động máy xúc tới dọn dẹp đất đá, cây cối.
Cách Prenn gần 20 km, mưa lớn kéo dài khiến đất đá và cây cối từ taluy dương đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ tràn xuống quốc lộ 20, đúng vị trí vừa mở đường tạm sau vụ sạt lở ngày 20/11. Lực lượng chức năng hiện chốt chặn hai đầu đèo để đảm bảo an toàn. Đến 15h30, đèo mới cho xe qua sau khi hiện trường được dọn dẹp.
Lực lượng công an, quân sự xã Hồng Sơn cứu hộ người dân vùng bị nước lũ cô lập ra nơi an toàn.
Chiều nay khi nước lũ rút dần, ông Huỳnh Ngọc Thanh Long (65 tuổi) ở xã Hàm Thuận chuẩn bị dùng phao bơi vào nhà kiểm tra đồ đạc. "Nhưng chắc hư hỏng hết rồi", ông Long nói và cho biết thêm nước lũ dâng nhanh, hai vợ chồng chỉ kịp chạy thoát thân, không kịp mang theo ttài sản.
Dọc quốc lộ 28, một số khu vực trũng qua xã Hàm Liêm vẫn ngập khoảng 30 cm. Một trạm xăng ven đường lênh láng nước, phải đóng cửa.
Người dân di dời gia cầm ra khỏi khu chuồng trại bị lũ nhấn chìm ở xã Nam Ban Lâm Hà.
Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà, cho biết mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về, làm suối Đông Thanh dâng cao. Nước chảy xiết gây ngập nhiều nhà dân, trong đó một trại chăn nuôi gia cầm bị thiệt hại nặng. Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường dân sinh bị chia cắt, hàng chục ha cây trồng ở thôn ngập úng.
Tại Khánh Hòa, mưa làm nhiều khu vực ngoại thành Nha Trang ngập gần nửa mét. Chính quyền phải dùng loa phát thanh liên tục cảnh báo.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, từ tối qua đến sáng nay tỉnh mưa vừa đến rất to, lượng phổ biến 30-80 mm, nơi trên 120 mm. Nguy cơ xuất hiện mưa lớn trên 60 mm trong ba giờ. Đơn vị đã phát cảnh báo ngày 4/12 khi lũ trên các sông tiếp tục lên, có thể đạt báo động 1; riêng sông Cái Phan Rang và sông Cái Nha Trang khả năng vượt báo động 2.
Lực lượng dân quân tự vệ đưa người dân lên xe tải đưa về điểm tránh lụt ở trường tiểu học Vĩnh Hiệp, phường Tây Nha Trang.
Trường Hà - Bùi Toàn - Việt Quốc
Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh, tái thiết cơ hạ tầng bị tàn phá sau bão lũ. Quý độc giả ủng hộ tại đây.