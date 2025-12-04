Hai cao tốc qua Lâm Đồng ngập, sạt lở, phải đóng đường

Mưa lớn kéo dài, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngập nước và sạt lở, cơ quan chức năng tạm đóng đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Hơn 8h ngày 4/12, mưa lớn kéo dài làm nước dâng khoảng 20 m mặt đường, sâu 50 cm, tràn qua cả hai làn theo hướng Phan Thiết – Dầu Giây, ở xã Tân Lập (Bình Thuận cũ) và ngược lại, khiến ôtô phải di chuyển chậm.

Nước tràn qua cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, sáng 4/12. Ảnh: Khu Quản lý Đường bộ IV

Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam đã đặt biển báo, chóp nón điều tiết giao thông. CSGT tạm đóng cao tốc tại nút giao quốc lộ 55 hướng TP HCM – Phan Thiết và nút giao Ba Bàu hướng ngược lại, hướng dẫn xe ra quốc lộ 1A.

Theo Khu Quản lý Đường bộ IV, tại vị trí ngập có hệ thống máy bơm do Ban Quản lý dự án Thăng Long lắp đặt nhưng chưa bàn giao. Hơn hai năm trước, khu vực từng ngập sâu, sau đó chủ đầu tư xây tường ngăn nước và lắp máy bơm chống ngập, hoàn thành tháng 11 năm ngoái.

Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết bị ngập nước Nước ngập lênh làng trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Video: Khu Quản lý đường bộ IV

Sáng nay, cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua Hàm Thuận Bắc phải tạm đóng để xử lý vụ sạt lở xảy ra lúc nửa đêm. Khuya hôm qua, taluy dương tại xã Hàm Liêm bị trượt, khối đất cát dài 20 m, sâu 50 m đổ xuống, phủ kín hai làn xe. Khu Quản lý Đường bộ IV ghi nhận không có thiệt hại về người và phương tiện.

Lực lượng chức năng tạm đóng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng Bắc - Nam tại nút giao Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc). Ảnh: Lý Trình

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đặt rào chắn, biển báo, phối hợp CSGT cấm lưu thông tại nút giao Ma Lâm; xe từ hướng Bắc được phân luồng xuống quốc lộ 28 và quốc lộ 1. Công tác dọn đất, khơi thông dòng chảy diễn ra xuyên đêm nhưng mưa lớn khiến tuyến chưa thể mở lại. Việc khắc phục đang được triển khai.

Hướng tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đây là hai trong 5 đoạn cao tốc nối TP HCM - Nha Trang. Đồ họa: Khánh Hoàng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, lượng mưa tại nhiều khu vực đạt mức cao, như Thuận Hòa 120,3 mm; Dân Hiệp 107,6 mm; Phan Tiến 71,4 mm; Lạc Xuân 66 mm; Suối Vàng 58,6 mm; phường Lâm Viên 58,4 mm; xã D’Ran 58 mm.

Việt Quốc