Đóng đèo Prenn cửa ngõ Đà Lạt 6 ngày để khắc phục sạt lở

Lâm ĐồngTừ ngày 9 đến 15/1, xe bị cấm lưu thông trên quốc lộ 20 đoạn từ chân đèo Prenn đến trước Khu du lịch thác Đatanla để phục vụ thi công khắc phục sạt lở do thiên tai.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Lâm Đồng, việc đóng gần 5 km quốc lộ 20 qua đèo cùng phân luồng để phục vụ thi công khắc phục sạt trượt xảy ra cuối năm ngoái. Trong thời gian cấm đường, các phương tiện ra vào Đà Lạt theo các đèo Mimosa hoặc tuyến đèo Sacom - Tuyền Lâm.

Đất đá kéo theo cây cối từ taluy dương tràn xuống mặt đường đèo Prenn hôm 4/11/2025. Ảnh: Khánh Hương

Đèo Prenn dài 7,27 km, là tuyến huyết mạch nối quốc lộ 20 từ các tỉnh Đông Nam Bộ lên Đà Lạt. Trưa 4/11, hàng trăm khối đất đá từ taluy dương trượt, kéo theo những cây thông cao lớn đổ ập chiếm mặt đường đèo, dù thời tiết Đà Lạt lúc này không mưa.

Trước đó hơn nửa tháng, đèo này cũng gặp sự cố khi một mảng lớn mặt đường sạt xuống vực, kéo theo tường chắn đất và lan can, tạo hàm ếch sâu. Lớp nhựa bị xé toạc, nhiều mét mặt đường nứt và lún.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được giao trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng bố trí lực lượng cảnh giới, lắp đặt rào chắn, biển báo và tổ chức phân luồng phương tiện.

Lực lượng CSGT và phường Xuân Hương được đề nghị tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công.

Trường Hà - Khánh Hương