Đeo niềng 5 năm, cô gái phát hiện 8 răng bị thủng lỗ

Trung QuốcCô gái 20 tuổi phát hiện 8 răng thủng lỗ nghiêm trọng sau 5 năm đeo niềng do vệ sinh kém, bác sĩ cảnh báo nguy cơ tương tự ở bệnh nhân chỉnh nha.

Cô gái tên Huân Huân, ở Liêu Ninh, chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô niềng răng từ tháng 8/2020, với chi phí hơn 9.000 nhân dân tệ. Trong 3 năm đầu, cô phát hiện các đốm đen trên răng nhưng nha sĩ khuyên chờ tháo niềng rồi xử lý chung. Ngoài ra, Huân cảm nhận chiếc răng lệch không về đúng vị trí, răng cửa bị hở tủy. Khi tìm lại bác sĩ điều trị, cô được biết người này đang nghỉ ốm và hứa sẽ xử lý sau khi họ hồi phục, nhưng mọi chuyện tiếp tục bị bỏ lửng.

Năm 2023, Huân Huân chuyển sang phòng khám khác và chỉ sau chưa đầy 3 tháng, vấn đề răng lệch được khắc phục hoàn toàn. Ngày 22/8, khi tháo niềng, cô phát hiện 8 chiếc răng bị tổn thương ở các mức độ khác nhau. May mắn, bác sĩ đã trám lại những vị trí khuyết ngay sau đó.

Về nguyên nhân, Huân Huân cho rằng có thể do men răng của cô vốn yếu, kết hợp vệ sinh chưa đúng cách. "Tôi chỉ đánh răng sáng tối và súc miệng bằng nước hoặc nước súc miệng sau khi ăn, chứ trước đây không hề biết đến sự tồn tại của máy tăm nước", cô nói.

Khi tháo niềng, Huân Huân phát hiện 8 chiếc răng bị tổn thương ở các mức độ khác nhau. Ảnh cắt từ clip

Bác sĩ Lâm Đình Đình, Phó khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Trung y số 2 tỉnh Giang Tô, cho biết các mắc cài, dây và thun buộc tạo ra vô số ngóc ngách trên bề mặt răng, khiến mảnh vụn thức ăn, đặc biệt đường và tinh bột, dễ mắc kẹt, trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Nếu không vệ sinh kỹ, nguy cơ sâu răng sẽ tăng vọt.

"Chải răng ba lần một ngày sau các bữa chính là yêu cầu cơ bản", bác sĩ Lâm khuyến cáo, thêm rằng nên sử dụng bàn chải chuyên dụng cho người chỉnh nha, kết hợp máy tăm nước và bàn chải kẽ để loại bỏ triệt để thức ăn thừa quanh mắc cài và viền nướu. Bác sĩ Lâm cũng từng dừng điều trị cho một bệnh nhi hơn 10 tuổi vì vệ sinh kém dẫn đến viêm nha chu nghiêm trọng.

Thực tế, những tổn thương này hoàn toàn có thể phòng ngừa. Bác sĩ khuyên bệnh nhân chỉnh nha phải chải răng sau mỗi bữa ăn, làm sạch kỹ từng bề mặt răng và xung quanh từng mắc cài. Nên sử dụng kem đánh răng chứa florua, kiểm soát chế độ ăn, tránh thực phẩm nhiều đường, đồ uống có ga, và các món ăn dai, dính, dễ mắc kẹt. Việc bôi florua định kỳ tại phòng khám cũng giúp ngăn ngừa khử khoáng và sâu răng hiệu quả.

Hoàng Dung (Theo Ziniu News)