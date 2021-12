Đeo nhiều vàng, chủ quán cà phê bị cướp sát hại

TP HCMNguyễn Minh Ti, 30 tuổi, thấy bà chủ quán cà phê ở huyện Hóc Môn đeo nhiều vàng nên cướp, sát hại nạn nhân khi bị chống cự.

Ngày 8/12, Ti bị Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an huyện Hóc Môn bắt về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Ti tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Chiều hai hôm trước, chủ nhà tại xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) phát hiện người phụ nữ 35 tuổi thuê mặt bằng của gia đình mở quán cà phê đã chết trên vũng máu. Hàng loạt khách vãng lai bị tình nghi là hung thủ.

Camera an ninh xung quanh hiện trường ghi hình Ti xuất hiện tại thời điểm nạn nhân tử vong, dáng vẻ bất thường. Khi cảnh sát tìm đến, anh ta đã bỏ đi khỏi nơi ở.

Hình ảnh nghi can được Công an TP HCM chuyển đến nhiều tỉnh thành, đề nghị phối hợp tìm kiếm. Các mũi trinh sát toả đi khắp nơi truy tìm. Hơn một ngày sau, Ti bị cảnh sát bắt tại thị trấn Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Tại cơ quan điều tra, Ti thừa nhận đã sát hại bà chủ quán. Hắn khai, hôm đó đến quán uống nước, thấy chị này đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hắn chờ lúc vắng người, cầm dao đe doạ chủ quán buộc đưa tiền, vàng. Nạn nhân tri hô, chống cự, hắn đã đâm nhiều nhát rồi lấy khăn bịt miệng cho đến khi tử vong.

Ti tháo hết vòng vàng của nạn nhân, bỏ trốn về tỉnh Long An bán được gần 8 triệu đồng. Số tiền này hắn dùng chơi game, ăn xài, thuê khách sạn để trốn.

Quốc Thắng - Tường Vân