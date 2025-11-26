Đèo Khánh Lê bị xé toạc sau chuỗi sạt lở, sụt lún

Mưa lớn từ giữa tháng 11 gây sạt lở nghiêm trọng đèo Khánh Lê. Tại thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh. Mặt đường sụt sâu hơn 5 m, nứt dài hơn 100 m, taluy dương tiếp tục trượt, đơn vị thi công phải khoanh vùng cảnh báo.

Đèo Khánh Lê dài 33 km, nối Đà Lạt – Nha Trang, thường sạt lở mùa mưa. Đêm 16/11, xe khách bị đá rơi trúng khiến 6 người chết, 19 người bị thương. Tuyến đèo hiện phong tỏa, chỉ cho xe thi công và cứu hộ qua.