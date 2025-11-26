Đèo Khánh Lê bị xé toạc sau chuỗi sạt lở, sụt lún

Mưa lớn từ giữa tháng 11 gây sạt lở nghiêm trọng đèo Khánh Lê. Tại thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh. Mặt đường sụt sâu hơn 5 m, nứt dài hơn 100 m, taluy dương tiếp tục trượt, đơn vị thi công phải khoanh vùng cảnh báo.
Đèo Khánh Lê dài 33 km, nối Đà Lạt – Nha Trang, thường sạt lở mùa mưa. Đêm 16/11, xe khách bị đá rơi trúng khiến 6 người chết, 19 người bị thương. Tuyến đèo hiện phong tỏa, chỉ cho xe thi công và cứu hộ qua.
Xe ủi, máy xúc đang dọn các điểm sạt lở trên đèo ở cao độ khoảng 400 m. Đơn vị bảo trì đã giải phóng hơn nửa mặt đường tại 28 vị trí, còn 9 điểm có đá lớn phải nổ mìn để đẩy nhanh tiến độ.
Ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, cho biết nếu thời tiết thuận lợi, khoảng ba ngày nữa có thể thông một làn.
Tuy nhiên, bão số 15 sắp đến, mưa gió thất thường, nhiều khối đất đá còn treo lơ lửng, nguy cơ mất an toàn, nên tuyến đèo chưa thể mở cho người dân lưu thông. “Sẽ chờ hết mưa, kiểm tra an toàn trước khi thông tuyến”, ông Đoàn nói.
Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa cảnh báo mưa kéo dài khiến độ ẩm đất nhiều nơi vượt 80%, gần bão hòa, làm tăng nguy cơ mất an toàn ở vùng đồi dốc, lưu vực nhỏ, trong đó có đèo Khánh Lê.
Hiện khu vực vẫn có mưa nhỏ, nhiều mạch nước chảy âm ỉ trong núi, nên lực lượng chức năng túc trực theo dõi, kiểm tra liên tục.
Một vết lún sâu gần một mét, dài khoảng 100 m xuất hiện trên đèo.
Kiểm tra hôm qua, Phó chủ tịch tỉnh Lê Huyền yêu cầu đơn vị thường xuyên giám sát, báo cáo và ưu tiên khắc phục trước mắt lẫn lâu dài. Tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp, giao Sở Xây dựng vận dụng quy định để sửa chữa đúng tiến độ, an toàn.
Quân đội cho nổ mìn phá những đá lớn chắn ngang đèo Khánh Lê. Video: Bùi Toàn - Tuấn Việt
Khu vực xảy ra nhiều sạt lở ở đèo Khánh Lê. Đồ họa: Tâm Thảo
