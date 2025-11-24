Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đèo Khánh Lê và nhiều tuyến đường

Đèo Khánh Lê, Khánh Sơn cùng một số đường, cầu hư hỏng do mưa lũ, hôm nay tỉnh Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục.

Từ ngày 16-20/11, mưa lớn 150-400 mm làm nhiều tuyến đường hư hỏng. Nghiêm trọng nhất là đoạn qua đèo Khánh Lê nằm trên quốc lộ 27C với nhiều đoạn taluy bị sạt, mặt đường nứt, sụt lún. Đá từ đèo rơi trúng xe khách khiến 6 người chết, 19 người bị thương. Tuyến này mới xuất hiện thêm 7 điểm sạt, có vị trí nứt toác nửa mặt đường dài hơn 40 m, sụt gần một mét.

Nhiều điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê hiện chưa được khắc phục. Ảnh: Minh Bằng

Tỉnh lộ 9 qua đèo Khánh Sơn cũng xảy ra sạt lở, có chỗ vùi lấp lán trại bên trong10 người trú, làm 2 người chết, một người bị thương.

Hiện hai tuyến đèo nói trên đều chưa thể thông tuyến. Lực lượng chức năng đang xử lý sạt lở, nổ mìn phá các khối đá lớn rơi xuống đèo Khánh Lê.

Ngoài ra, đất đá từ taluy rơi xuống gây hư hỏng, vùi lấp một phần các đường tỉnh 27, 701, 703, 707; cầu Ngọc Thảo bị sạt mố và tường chắn phía thượng lưu.

Sở Xây dựng được giao rà soát mức độ hư hỏng, đề xuất phương án sửa chữa.

Theo Nghị định 66/2021, tình huống khẩn cấp thiên tai áp dụng cho sự cố ảnh hưởng tính mạng, sức khỏe, nhà ở, cùng các công trình hạ tầng như đê điều, hồ đập, sân bay, đường sắt, quốc lộ, tỉnh lộ, hệ thống điện, khu kinh tế, công nghiệp... Các tình huống này yêu cầu huy động biện pháp ứng phó đặc biệt.

Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền công bố tình huống khẩn cấp trên địa bàn. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ công bố tình huống khẩn cấp đối với công trình, cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi quản lý. Với sự cố vượt khả năng của địa phương và bộ ngành, Thủ tướng sẽ quyết định.

Bùi Toàn