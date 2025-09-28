Đèo Bảo Lộc bị sạt lở

Lâm ĐồngMưa lớn hai ngày qua khiến đất đá, cây bụi tràn xuống đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20, gây nguy hiểm cho người và xe đi qua, chiều 28/9.

Gần 17h, đèo Bảo Lộc đoạn qua xã Đạ Huoai 2 xảy ra sạt lở. Đất đá, cây bụi ở taluy dương đoạn kéo dài hơn 6 m đổ tràn xuống đường, lấp mương thoát nước hướng từ Đà Lạt về TP HCM. Sự cố không gây thương vong.

Đất đá tràn xuống mép đường đèo. Ảnh: Thanh Hoài

Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi huy động lực lượng căng dây, đặt biển cảnh báo từ xa, điều tiết phương tiện qua lại. Xe cơ giới của đơn vị bảo trì đèo sau đó được huy động giải phóng hiện trường sau 2 giờ.

Ảnh hưởng bão Bualoi khiến khu vực phía Nam Lâm Đồng mưa lớn hai ngày qua, nguy cơ sạt lở trên đèo Bảo Lộc tiếp diễn. Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế khi qua đèo cần đặc biệt chú ý để đảm bảo an toàn.

Taluy dương đèo Bảo Lộc sạt lở tạo hõm sâu. Ảnh: Thanh Hoài

Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km, hai làn xe, nằm trên quốc lộ 20 - một trong tuyến chính từ TP HCM, Đồng Nai tới Đà Lạt. Vào mùa mưa hàng năm, trên đèo thường xảy ra nhiều vụ sạt lở.

Hoài Thanh - Trường Hà