4 nữ sinh mắc kẹt khi đi chơi suối ở đèo Bảo Lộc

Lâm ĐồngNhóm nữ sinh đến suối Mơ ở khu vực đèo Bảo Lộc chơi, bất ngờ bị nước lũ bủa vây, được người làm vườn phát hiện báo cảnh sát giải cứu, chiều 17/8.

Hơn 13h, nhóm nữ sinh cấp ba đều 16 tuổi ở xã Di Linh chạy xe máy đến suối Mơ khu vực đèo Bảo Lộc thuộc tổ dân phố 3 Đại Lào, phường 1 Bảo Lộc, để vui chơi. Khi họ sang bên kia bờ suối bất ngờ nước từ thượng nguồn đổ tới, dâng cao, cắt đứt đường trở về. Người đi làm vườn phát hiện sự việc đã báo chính quyền địa phương.

4 nữ sinh được cảnh sát đưa qua suối an toàn. Ảnh: Hoài Thanh

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3, Công an tỉnh Lâm Đồng, huy động 10 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường lúc 17h. Họ men theo cầu tre bắc qua suối cách nơi các nữ sinh mắc kẹt khoảng 300 m tiếp cận, trấn an. Khi nước suối bắt đầu rút, các chiến sỹ đã đưa toàn bộ nữ sinh qua suối an toàn.

Suối Mơ dài khoảng 5 km, bắt nguồn từ khu vực đèo Bảo Lộc, chảy qua nhiều tầng đá tạo thành những thác nhỏ, là điểm đến quen thuộc của người dân, nhất là giới trẻ. Những ngày gần đây, khu vực này thường xuất hiện mưa lớn vào chiều và tối, khiến nước suối dâng cao đột ngột.

Hoài Thanh - Trường Hà