Đèn xe Tesla làm chói mắt tài xế khác vì quá sáng

MỹTesla phải triệu hồi hơn 63.000 chiếc Cybertruck vì đèn đỗ xe quá sáng, có thể khiến tài xế khác bị chói, gây mất an toàn.

Tổng cộng 63.619 chiếc bán tải điện được sản xuất từ tháng 11/2013 đến tháng 10/2025 - có nghĩa hầu hết các mẫu Cybertruck - đều nằm trong diện triệu hồi, liên quan đến đèn LED phía trước. Lỗi không phải ở đèn pha chính hay đèn pha toàn phần, mà là ở đèn đỗ xe.

Trong một cuộc đánh giá nội bộ, khi thực hiện các bài kiểm tra quang trắc, Tesla phát hiện ra rằng đèn LED phát ra quá nhiều ánh sáng. Hãng cho biết chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về tai nạn, thương tích hoặc tử vong liên quan đến vấn đề này.

Một chiếc Cybertruck trong một bãi đỗ ở Pennsylvania, Mỹ, tháng 6 vừa qua. Ảnh: Teslarati

Chính phủ Mỹ có quy định về lượng ánh sáng có thể phát ra và Cybertruck vượt quá giới hạn. Các nhà chức trách cho biết quá nhiều ánh sáng có thể làm tài xế lái xe ngược chiều mất tập trung.

Các kỹ sư kết luận rằng phần mềm của chiếc bán tải điện đã vô tình ra lệnh cho các cụm đèn LED phát ra quá nhiều ánh sáng chói, do đó, vấn đề này chỉ cần cập nhật phần mềm thay vì phải thay thế phần cứng phức tạp và tốn kém. Và vì đây là một chiếc Tesla, việc cập nhật này có thể được thực hiện OTA mà không cần phải đến đại lý.

Tesla không phải là công ty đầu tiên buộc phải triệu hồi xe điện vì đèn quá sáng. Năm 2024, Porsche phải gọi về hơn 3.000 chiếc SUV Macan Electric vì lỗi tương tự, và cũng được xử lý bằng bản cập nhật phần mềm.

Năm 2022, hãng GMC cũng gặp rắc rối này với hệ thống đèn chiếu sáng trên chiếc SUV cỡ lớn Terrain. Trong trường hợp này, mỗi xe bị ảnh hưởng đều được thêm một lớp dán ở đèn để giảm bớt độ sáng.

Mỹ Anh (theo Carscoops)