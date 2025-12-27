Đến viện muộn, thiếu niên mất một tinh hoàn

TP HCMThiếu niên 14 tuổi đau tinh hoàn đột ngột nhưng đến viện muộn, khiến tinh hoàn hoại tử và buộc phải cắt bỏ.

Ngày 25/12, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bệnh nhi xuất hiện cơn đau đột ngột ở tinh hoàn phải. Gia đình đưa đi khám tại cơ sở y tế địa phương và được cho uống thuốc điều trị. Sau hơn hai ngày, tình trạng sưng đau không giảm mà ngày càng tăng. Đến khoảng 55 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng, bệnh nhi mới được chuyển đến Nhi đồng 2.

Tại đây, các bác sĩ xác định trường hợp nghi ngờ xoắn tinh hoàn điển hình và chỉ định mổ cấp cứu. BS.CK1 Phan Nguyễn Ngọc Tú, ThS.BS Đinh Nguyễn Hoài Thanh và kíp mổ ghi nhận tinh hoàn bên phải bị xoắn 1,5 vòng. Tình trạng xoắn kéo dài hơn hai ngày khiến mạch máu nuôi bị tắc hoàn toàn, tinh hoàn tím đen, hoại tử nặng. Dù đã được tháo xoắn và ủ ấm, tinh hoàn không có dấu hiệu hồi phục, buộc phải cắt bỏ.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phó giáo sư Thạch cho biết mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 30 ca xoắn tinh hoàn, trong đó khoảng hai phần ba phải cắt bỏ tinh hoàn do đến viện muộn. Đây là bệnh lý cấp cứu tối khẩn trong ngoại nhi, xảy ra khi thừng tinh bị xoắn, làm gián đoạn dòng máu nuôi tinh hoàn. Nếu không được xử trí kịp thời, tinh hoàn sẽ hoại tử không thể hồi phục.

"Trong 6 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng, khả năng bảo tồn tinh hoàn có thể lên đến gần 100%, sau 24 giờ khả năng cứu tinh hoàn gần như bằng không", bác sĩ nói.

Sai lầm thường gặp là chẩn đoán nhầm xoắn tinh hoàn với viêm tinh hoàn hoặc sự chủ quan, e ngại của trẻ ở tuổi dậy thì khiến việc thăm khám bị trì hoãn. Việc mất một bên tinh hoàn tuy vẫn có thể duy trì chức năng nội tiết và sinh sản nhờ bên còn lại, nhưng ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý và thẩm mỹ của trẻ khi trưởng thành.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác với những cơn đau đột ngột ở vùng bìu, bẹn, nhất là đau dữ dội ở trẻ trong độ tuổi dậy thì, có thể kèm buồn nôn hoặc nôn. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại Nhi, tuyệt đối không tự ý mua thuốc giảm đau hay kháng viêm khi chưa có chẩn đoán xác định.

Lê Phương