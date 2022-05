Đến viện muộn, thanh niên phải cắt bỏ tinh hoàn

Hà NộiChỉ sau thời gian ngắn sưng đau vùng bìu, thanh niên 19 tuổi vào viện thì đã bị hoại tử do xoắn tinh hoàn, buộc phải cắt bỏ.

Trước đó, người bệnh đau âm ỉ một bên tinh hoàn, đi khám ở phòng khám tư, được chẩn đoán viêm tinh hoàn và kê đơn thuốc uống tại nhà. Ba ngày sau, cơn đau tăng dần, anh đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội để kiểm tra.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, ngày 30/5 cho biết bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn ngày thứ ba, cần phẫu thuật khẩn cấp để cứu tinh hoàn trong "thời gian vàng". Tuy nhiên khi mổ ra, tinh hoàn phải đã hoại tử tím đen do xoắn trong bao thừng tinh hai vòng, buộc phải cắt bỏ.

Trường hợp thứ hai, 18 tuổi, đang ngủ thì thấy đau chói vùng bìu bên phải. Bệnh nhân vào viện kiểm tra, được chỉ định siêu âm tinh hoàn kèm doppler mạch. Kết quả cũng phát hiện tinh hoàn phải to, lệch trục, giảm tưới máu trên doppler, tuy nhiên nhu mô tinh hoàn chỉ giảm âm nhẹ, không đồng nhất.

Người bệnh được đẩy vào phòng mổ để can thiệp cấp cứu. Theo các bác sĩ, trường hợp này may mắn hơn do vào viện sớm. Sau khi tháo xoắn, tinh hoàn người bệnh đã hồng ấm trở lại, giữ được tinh hoàn phải.

Hình ảnh siêu âm doppler tinh hoàn phải không có tưới máu của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Xoắn tinh hoàn là sự xoắn của thừng tinh (cuống tinh hoàn) bao gồm mạch máu nuôi tinh hoàn dẫn đến tinh hoàn bị thiếu máu và hoại tử. Bệnh thường gặp ở tuổi dậy thì (chiếm hơn 60%) với triệu chứng thường là đột ngột đau chói tinh hoàn một bên. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chỉ đau nhẹ tinh hoàn giống như là viêm tinh hoàn, dẫn đến chẩn đoán nhầm.

Xoắn tinh hoàn là một tối cấp cứu như là các bệnh lý đột quỵ, sốc đa chấn thương. Thời gian vàng điều trị xoắn tinh hoàn là trong 6 giờ đầu tiên tính từ lúc có biểu hiện đau. Đến viện trong khoảng 6-12 giờ, khả năng cứu được tinh hoàn chỉ còn 50%, trong khoảng 12-24 giờ chỉ còn 20%; sau 24 giờ thường sẽ không cứu được tinh hoàn. Thông thường với các trường hợp xoắn tinh hoàn, phẫu thuật gỡ xoắn là phương pháp phổ biến và tối ưu, có thể xử lý triệt để bệnh lý, thời gian hồi phục hậu phẫu ngắn.

Bác sĩ khuyến cáo, nam giới có dấu hiệu đau vùng bìu một bên nên nhanh chóng đến bệnh viện để thăm khám. Đặc biệt với bé nam, bố mẹ cần dặn dò các em những bất thường để phát hiện, chẩn đoán và xử trí kịp thời. Bệnh không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này.

Thùy An