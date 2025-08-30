Đen Vâu và dàn nghệ sĩ tổng duyệt diễu hành

Từ trái sang: Hoa hậu Lương Thùy Linh, MC Khánh Vy, Hoa hậu Tiểu Vy.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cao Bằng - nơi được xem là cội nguồn cách mạng, Lương Thùy Linh nói mang niềm tự hào lớn về quê hương. Tham gia sự kiện, cô xúc động khi gặp gỡ nhiều cựu chiến binh.

Hoa hậu Tiểu Vy ngưng nhiều công việc, từ TP HCM ra Hà Nội những ngày qua để tập luyện. "Cường độ khá dày, đòi hỏi sự nghiêm túc, chuẩn xác. Tôi giữ tinh thần tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại bậc nhất của dân tộc", cô nói. Hồi tháng 4, Tiểu Vy, Bảo Ngọc cũng tham gia đội hình khối văn nghệ sĩ diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước ở TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp