Đen Vâu và dàn nghệ sĩ tổng duyệt diễu hành

Đen Vâu là một trong những gương mặt trong đội hình diễu hành mừng Quốc khánh của khối Văn hóa - Thể thao. Tham gia sự kiện, anh mong muốn bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ đi trước và truyền tinh thần yêu nước đến khán giả, nhất là giới trẻ. Ảnh: Nguyễn Đông
Đen Vâu bên diễn viên Thanh Sơn. Trước đó, họ có nhiều ngày tập luyện ở Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Nguyễn Đông
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh mặc áo dài đỏ. Theo Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn, cô là một trong những nghệ sĩ đăng ký diễu hành sớm nhất. Ảnh: Nguyễn Đông
Hoàng Thùy Linh và Trang Pháp (phải) giao lưu với fan nhí. Ảnh: Nguyễn Đông
Từ trái qua: Trang Pháp, Thu Quỳnh, nhạc sĩ Tuấn Cry, diễn viên Tô Dũng. Ảnh: Nguyễn Đông
Hoa hậu Hà Trúc Linh (phải) trong đoàn diễu hành. Ảnh: Đức Đồng
Ca sĩ Hà Myo cho biết có nhiều kỷ niệm vui khi tham gia sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Diễn viên Hiếu Nguyễn (trái) thức từ 3h để chuẩn bị. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Từ trái sang: Hoa hậu Lương Thùy Linh, MC Khánh Vy, Hoa hậu Tiểu Vy.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cao Bằng - nơi được xem là cội nguồn cách mạng, Lương Thùy Linh nói mang niềm tự hào lớn về quê hương. Tham gia sự kiện, cô xúc động khi gặp gỡ nhiều cựu chiến binh.
Hoa hậu Tiểu Vy ngưng nhiều công việc, từ TP HCM ra Hà Nội những ngày qua để tập luyện. "Cường độ khá dày, đòi hỏi sự nghiêm túc, chuẩn xác. Tôi giữ tinh thần tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại bậc nhất của dân tộc", cô nói. Hồi tháng 4, Tiểu Vy, Bảo Ngọc cũng tham gia đội hình khối văn nghệ sĩ diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước ở TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nghệ sĩ Lê Khanh (trái) cho biết giữ tinh thần, sức khỏe tốt dù thời gian qua, chị và đồng nghiệp tập luyện trong điều kiện mưa nắng thất thường. Ảnh: Đức Đồng
Đội hình khối Văn hóa - Thể thao gồm nghệ sĩ thuộc các nhà hát của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, các diễn viên, ca sĩ, người đẹp. Ảnh: Đức Đồng
