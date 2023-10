Đến TP HCM tô màu 'tranh nguệch ngoạc' lớn nhất Việt Nam

Tháng 12, TP HCM sẽ tổ chức Tuần lễ du lịch với chuỗi hoạt động như trải nghiệm tô màu "bức tranh nguệch ngoạc" (Doodle art) lớn nhất Việt Nam, tour du lịch xanh hay chạy marathon.

Tuần lễ Du lịch TP HCM lần thứ ba dự kiến diễn ra từ ngày 4-10/12. Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch TP HCM, cho biết thông điệp của tuần lễ du lịch năm nay là "xanh trên mỗi hành trình", không chỉ nhằm thu hút khách trong và ngoài nước, mà hướng đến phát triển du lịch bền vững, để TP HCM trở thành điểm du lịch xanh.

Điểm mới của sự kiện năm nay là hoạt động khám phá TP HCM thông qua nghệ thuật vẽ Doodle. Doodle art là hình thức sáng tạo nghệ thuật tự do theo trí tưởng tượng và tiềm thức chứ không đi theo khuôn mẫu hay định hướng có sẵn.

Du khách có thể tham quan triển lãm các tác phẩm Doodle gắn với văn hóa Việt Nam. Khu trải nghiệm nghệ thuật mở cửa miễn phí có các hoạt động như dạy vẽ Doodle, tô màu sách nghệ thuật (artbook), vẽ Doodle lên nón lá và túi canvas, in khắc dấu Doodle. Điểm nổi bật của hoạt động này là khu tô màu bức tranh Doodle lớn nhất Việt Nam được tạo nên bởi 22 mảnh ghép là 22 bức tranh về các địa phương ở TP HCM.

Du khách chơi đêm ở phố Tây Bùi Viện, quận 1, TP HCM. Ảnh:Hữu Khoa

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết đây là lần đầu tiên sự kiện tuần lễ du lịch nhận được sự hưởng ứng, phối hợp của 21 quận, huyện và TP Thủ Đức. Trong một tuần diễn ra sự kiện, các địa phương có không gian thông tin và góc check in cho khách tham quan.

"Trong tuần lễ du lịch, mỗi quận, huyện giới thiệu một sản phẩm điểm đến tiêu biểu. Mỗi ngày thành phố sẽ công bố ít nhất một sản phẩm du lịch mới, trong đó có những sản phẩm lần đầu ra mắt như du lịch đêm Nhà Bè, du lịch đường thủy, hứa hẹn sẽ thu hút khách trong và ngoài nước", bà Hoa nhấn mạnh.

Những ngày cuối của tuần lễ du lịch là giải marathon quốc tế. Các chương trình tour, gói, dịch vụ và sản phẩm khuyến mãi của doanh nghiệp cho du khách cũng sẽ được công bố.

Các doanh nghiệp lữ hành cũng sẽ xây dựng tour mới và có chính sách ưu đãi cho những tour về du lịch xanh. Các cơ sở lưu trú được khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Các nhà hàng, cơ sở ăn uống ưu đãi cho khách mua mang đi bằng hộp đựng cá nhân. Siêu thị, trung tâm mua sắm tại TP HCM sẽ đẩy mạnh chương trình "Tiêu dùng xanh" với các sản phẩm xanh và ưu đãi cho khách hàng sử dụng túi cá nhân.

10 tháng đầu năm 2023, TP.HCM đón hơn 30,51 triệu lượt khách du lịch, tăng 22,6% so với cùng kỳ, khách quốc tế ước đạt 4,12 triệu lượt, đạt 82% so với chỉ tiêu 5 triệu lượt, tăng hơn 55% so với năm ngoái. Trong 10 tháng, tổng doanh thu từ du lịch của thành phố ước đạt 140.048 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 16,7% so với kế hoạch năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết đến hết năm 2023, tổng doanh thu từ du lịch kỳ vọng sẽ tăng lên hơn 170.000 tỷ đồng, ngành du lịch thành phố có thể đạt các kế hoạch đã đề ra.

Bích Phương