Đèn tín hiệu cho người đi bộ khiến nhiều tài xế vi phạm

MỹKiểu đèn chỉ có màu vàng và đỏ, sáng liên tục hoặc nhấp nháy gây nhầm lẫn với 25% tài xế vượt đèn đỏ.

Các nhà nghiên cứu tại UMass Amherst ở Massachusetts đang nghiên cứu tín hiệu kết hợp dành cho người đi bộ, với một loại thiết bị qua đường có 5 hướng dẫn khác nhau cho các tài xế. Không giống như các tín hiệu giao thông thông thường, loại đèn tín hiệu này được đặt tại các vạch qua đường giữa các dãy nhà và những nơi dành cho người đi bộ/đạp xe cắt ngang đường phố, và chúng không có đèn xanh.

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015, hiện đã có 40 đèn này được lắp đặt trên toàn bang, và nghiên cứu của UMass cho biết nhiều đèn hơn nữa đang trong giai đoạn lập kế hoạch. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết "sự nhầm lẫn là một vấn đề an toàn thực sự" đối với người lái xe khi gặp phải loại đèn này.

Đèn tín hiệu kiểu mới dành cho người đi bộ tại một điểm giao cắt ở Amherst, Massachusetts. Ảnh: UMass

Khi người đi bộ lần đầu tiên nhấn nút để kích hoạt đèn tín hiệu, đèn vàng sẽ nhấp nháy, yêu cầu người lái xe giảm tốc độ. Sau đó, đèn vàng sẽ sáng liên tục, có nghĩa là các xe nên "chuẩn bị dừng lại".

Hai đèn đỏ sáng liên tục có nghĩa người lái xe phải dừng lại khi người đi bộ băng qua đường. Đèn đỏ sau đó sẽ nhấp nháy, báo hiệu người lái xe có thể đi tiếp nếu vạch kẻ đường dành cho người đi bộ thông thoáng. Khi đèn tắt, xe có thể di chuyển thận trọng cho đến khi đèn hiệu được bật bởi người đi bộ khác.

"Với tư cách là người đi bộ, điều này thật tuyệt vời", một người sử dụng đèn tín hiệu tại khu trung tâm Quincy chia sẻ.

"Tôi cũng lái xe qua đây, và nó thật khó hiểu", một người khác nói.

Các nhà nghiên cứu cho biết tại 10 địa điểm ở Massachusetts, khoảng 25% số tài xế được nghiên cứu đã lái xe qua khi đèn đỏ sáng liên tục, và 65% đã vượt qua đèn đỏ nhấp nháy bất kể người đi bộ có sang đường hay không.

"Điều này đặc biệt gây khó khăn cho các vị trí đường ray xe lửa hoặc hè đường sử dụng chung, bởi vì sẽ có người đi xe đạp, người chạy bộ hoặc người di chuyển với tốc độ nhanh hơn cố gắng bắt kịp khoảng thời gian đèn đỏ nhấp nháy để sang đường trước khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ kết thúc", tác giả chính của nghiên cứu, Angelina Caggiano, cho biết. "Trong khi đó, ôtô đang chạy qua, và họ có thể không nhìn thấy những người đi bộ tiếp theo đó".

Các bước tín hiệu dành cho các tài xế và người đi bộ. Ảnh: UMass Amherst

Mặt khác, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một số tài xế đang dừng lại một cách không cần thiết tại các đèn tín hiệu. Khoảng 9% dừng lại khi đèn tối và 19% dừng lại khi đèn vàng nhấp nháy. Các nhà nghiên cứu tin rằng những người lái xe khác nhìn thấy đèn đỏ nhưng không có người đi bộ tại vạch kẻ đường có thể bị nhầm lẫn.

Nghiên cứu cho biết: "Điều này có thể góp phần gây ra những trường hợp ôtô chạy qua đèn đỏ sáng liên tục hoặc nhấp nháy không an toàn nếu người lái xe lầm tưởng rằng không có người đi bộ".

Các tác giả nghiên cứu cho rằng cần đặt câu hỏi liệu đèn báo hiệu có phải là thiết bị tốt nhất để sử dụng tại các đường ngang đường sắt và các khu vực khác có dòng người đi bộ và xe đạp qua lại thường xuyên hay không.

Giám đốc Trung tâm Giao thông Vận tải UMass, Michael Knodler, cho biết: "Chúng có nhiều tiềm năng cải thiện an toàn cho người đi bộ, nhưng chỉ khi người lái xe và người đi bộ sử dụng chúng đúng mục đích".

Mỹ Anh (theo CBS News)