Đèn pha Mercedes S-class dùng 50.000 bóng LED

Hệ thống đèn pha kỹ thuật số mới của S-class bản nâng cấp sử dụng 25.000 bóng LED mỗi bên với vùng chiếu sáng rộng hơn 40% bản cũ.

Trái tim của sự nâng cấp là một mô-đun chiếu sáng LED siêu nhỏ mới được cung cấp năng lượng bởi một chip hiệu suất cao. Mercedes cho biết kết quả là vùng chiếu sáng rộng hơn khoảng 40% so với trước đây, với độ sáng cao hơn đáng kể và khả năng phân bổ ánh sáng sắc nét hơn khi vào cua.

Tính chất nhỏ gọn của hệ thống đèn LED siêu nhỏ mới này cũng cho phép Mercedes giảm trọng lượng đèn pha hơn 25%, một phần nhờ vào thiết kế đơn giản hóa sử dụng một bộ điều khiển duy nhất. Toàn bộ phần mềm chiếu sáng hiện được tích hợp vào kiến trúc MB.OS và được phát triển phần lớn nội bộ, giúp Mercedes kiểm soát chặt chẽ hơn hiệu suất và sự phát triển của hệ thống.

Mỗi bên đèn pha của S-class 2027 sử dụng 25.000 bóng LED. Ảnh: Mercedes

Ở mức sáng tối đa, nó có thể chiếu sáng xa khoảng 605 m phía trước xe, bằng chiều dài của 6 sân bóng đá. Nhưng khoảng cách chiếu sáng hay sức mạnh không phải là tất cả.

Điểm nổi bật thực sự là khả năng điều khiển linh hoạt. Ví dụ, đèn pha có thể tự động xoay dựa trên dữ liệu từ camera và bản đồ. Điều này giúp tránh làm chói mắt người khác trong khi vẫn chiếu sáng đầy đủ con đường phía trước.

Thêm vào đó, đèn pha còn có thể chiếu hình ảnh lên mặt đường, là một phần của gói tùy chọn Digital Extra của Mercedes. Chức năng chiếu hình có thể hiển thị mọi thứ, từ cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo lái xe ngược chiều, đến biểu tượng thời tiết lạnh mới hiển thị hình bông tuyết trên đường phía trước khi điều kiện đường trơn trượt do băng giá.

Hệ thống đèn chiếu sáng khi qua khu vực thi công được cải tiến thành đèn báo làn đường hẹp, tự động bật sáng khi phát hiện chiều rộng làn đường bị thu hẹp. Vào ban đêm, nếu hệ thống phát hiện người đi bộ trên đường, đèn kỹ thuật số sẽ phát ra đèn báo hiệu để chỉ ra vị trí của họ. Chủ xe cũng có thể kích hoạt các chuỗi chiếu sáng động, với các thiết kế "Mưa kỹ thuật số" và "Sóng sao" được cập nhật chào đón người lái khi khóa hoặc mở khóa xe.

Mercedes S-class bản nâng cấp 2027. Ảnh: Mercedes

S-class 2027 còn có hệ thống chiếu hai đường ánh sáng để hướng dẫn, chỉ ra chiều rộng của xe Mercedes, giúp tài xế định hướng tốt hơn khi qua làn đường hẹp. Để có tầm nhìn tối đa trên những đoạn đường thẳng dài không có xe cộ, đèn pha siêu xa sẽ tự động bật.

Mercedes đang nỗ lực đảm bảo rằng đèn pha sẽ dễ sửa chữa và thay thế hơn bằng cách sử dụng ốc vít trong quá trình sản xuất thay vì keo dán. Mặc dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác nhận, một trong những sơ đồ kỹ thuật được công bố cho thấy đèn pha của S-class mới sẽ có các thấu kính che được bắt vít.

Giá bán của S-class 2027 chưa được công bố. Phiên bản hiện tại đang có mức giá từ 120.850 USD, do đó dự kiến bản nâng cấp sẽ có giá cao hơn. Mức giá chính thức và thông số kỹ thuật chi tiết sẽ được tiết lộ gần ngày mở bán vào cuối năm nay.

Mỹ Anh (theo Carscoops)