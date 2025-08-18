Đến ngày cưới mới phát hiện cô dâu là đàn ông

IndonesiaĐám cưới của MR, 27 tuổi, ở Pinrang, Sulawesim, tưởng là ngày vui nhất cuộc đời đã biến thành bi kịch khi chú rể phát hiện cô dâu là đàn ông.

"Cô dâu" không phải tên Widya Musdalifah như giới thiệu mà là Simpatri, 25 tuổi, một đàn ông ở thành phố Baubau, đông nam Sulawesi.

Theo cảnh sát Pinrang, Simpatri quen MR khoảng 6 tháng trước thông qua mạng xã hội. Trong các cuộc trò chuyện, anh ta luôn mặc trang phục Hồi giáo, che kín mặt kể cả khi gọi video.

Người này kể với MR mình là trẻ mồ côi, sống một mình ở Baubau. Đồng cảm với hoàn cảnh, MR nhiều lần gửi tiền để Simpatri chi tiêu cá nhân.

Ngày 30/7, MR bay đến gặp mặt "bạn gái". Tại đây, Simpatri dẫn MR tới một nghĩa trang, nói là mộ cha mẹ mình. Người dân sau này gọi cảnh này là "vở kịch nghĩa trang", một phần trong chuỗi lừa đảo tinh vi.

Simpatri (trái) trùm mặt trước khi bị phát hiện và sau khi lộ mặt (phải). Ảnh: Newsflare

Hôm 12/8, MR cầu hôn và tổ chức lễ cưới tại Pinrang. Tuy nhiên, gia đình chú rể bắt đầu nghi ngờ khi "cô dâu" kiên quyết không xuất trình giấy tờ tùy thân và cũng không có người thân nào đi cùng.

Bị thúc ép, Simpatri buộc phải tháo mạng che mặt, lộ rõ ria mép và râu, khiến toàn bộ khách mời sửng sốt. Người này lập tức bị người dân giữ lại và bàn giao cho cảnh sát sau khi suýt bị đám đông hành hung.

Tại cơ quan điều tra, Simpatri thừa nhận toàn bộ hành vi ngụy trang chỉ nhằm mục đích lợi dụng tài chính nạn nhân.

''Anh MR tôn trọng người yêu đến mức coi cô là một người phụ nữ thực sự sùng đạo, không yêu cầu cô ấy bỏ trùm mặt", Edy Sabhara, cảnh sát trưởng Pinrangcho biết.

Nhật Minh (Theo infojatengterkini)