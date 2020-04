Đèn khử trùng UV điều khiển từ xa qua điện thoại

Thử nghiệm bật Five YSXDD001YS trong phòng kín khoảng 15 m2 sau khoảng 30 phút, mùi ozone rất nồng. Nhà sản xuất khuyên nên mở thoáng cửa để hơi thoát ra ngoài trước khi sinh hoạt trở lại. Lý do là bởi tia cực tím có thể gây ung thư da nếu tiếp xúc trực tiếp nên thông thường người dùng cần tránh các môi trường đang bật đèn cực tím. Các vật dụng tích hợp đèn cực tím cũng thường có cơ chế an toàn tự tắt khi phát hiện người tiếp xúc gần.