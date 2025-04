Đền Hùng đông nghịt người trước ngày giỗ Tổ

Tại cổng ở chân núi Nghĩa Lĩnh, hàng trăm người nối đuôi nhau nhích từng bước, có sự hướng dẫn của công an. Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn thanh niên tình nguyện.