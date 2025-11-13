Đèn giao thông có thể thêm màu trắng

MỹCác nhà nghiên cứu tại ĐH North Carolina đề xuất đèn thứ tư có màu trắng, đặc biệt dành cho xe tự lái.

Ý tưởng được nêu trong một bài báo do IEEE (Hiệp hội Điện, Điện tử quốc tế) công bố, hình dung về một tương lai nơi tài xế con người và xe tự hành cùng chia sẻ một con đường. Đèn màu trắng mới sẽ chỉ được áp dụng khi có đủ số lượng xe tự hành tại một giao lộ.

Theo hệ thống này, các xe tự hành được kết nối (CAV) sẽ hoạt động như những bộ điều khiển giao thông di động. Khi có đủ số lượng xe tự hành tại một giao lộ, đèn trắng sẽ sáng lên.

Đèn báo màu trắng sẽ báo hiệu cho các tài xế khác chỉ cần đi theo các xe tự hành phía trước. Về cơ bản, CAV sẽ hướng đến mục tiêu giảm ùn tắc giao thông vì chúng có dữ liệu tập thể về vị trí ùn tắc và cách điều phối giao thông một cách hiệu quả nhất có thể.

Ngoài ba màu tiêu chuẩn truyền thống, đèn giao thông trong tương lai có thể thêm màu trắng dành cho xe tự lái. Ảnh: Getdriversed

Các nhà nghiên cứu gọi đây là chiến lược phối hợp phân tán. Nó giống như một hệ thống giao thông tập thể. Mỗi xe tự hành được kết nối sẽ đàm phán với những xe khác để xác định quỹ đạo và thời gian hiệu quả nhất, tránh va chạm và tình trạng chạy không tải không cần thiết.

Khi mức độ phổ biến của xe tự hành còn thấp, đèn đỏ-vàng-xanh lá cây truyền thống vẫn hoạt động bình thường.

Khái niệm được đề xuất cho các giao lộ, gọi là "pha trắng", khai thác sức mạnh tính toán của chính các phương tiện tự hành (AV), theo Ali Hajbabaie, tác giả của bài báo. Khái niệm pha trắng cũng kết hợp một tín hiệu giao thông mới, để người lái xe biết họ phải làm gì. Đèn đỏ vẫn có nghĩa là dừng lại, đèn xanh vẫn là đi. Và đèn trắng sẽ yêu cầu người lái xe chỉ cần đi theo xe phía trước.

Nghiên cứu chỉ ra rằng phương pháp này có thể giảm đáng kể lưu lượng giao thông. Tùy thuộc vào tỷ lệ xe tự hành hiện diện tại một giao lộ, đèn trắng giúp giảm thiểu tình trạng chậm trễ tại các nút giao thông 3,2-94%.

Hơn nữa, hiệu suất tổng thể được cải thiện tới 98,9% so với cách tính thời gian tín hiệu thông thường. Đây là một khoản tiết kiệm thời gian khổng lồ cho một điều mà không ai mong muốn.

Tuy nhiên, điều này sẽ không sớm xảy ra trong thế giới thực. Xe tự hành hoàn toàn hiện vẫn còn khá xa vời, và quan trọng không kém, cơ sở hạ tầng vẫn chưa được hoàn thiện.

Nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 75% hệ thống hiện có sẽ cần được nâng cấp hoặc thay thế. Vì thế, đây mới chỉ là một cái nhìn thoáng qua về một thế giới mà xe tự hành trở nên phổ biến sẽ như thế nào.

Mỹ Anh