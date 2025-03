Demi Moore vượt biến cố để tỏa sáng

Minh tinh Demi Moore từng bỏ nhà đến Hollywood lập nghiệp, sa vào nghiện ngập nhưng sau đó nỗ lực tái khẳng định tên tuổi.

Tại Oscar 2025, Demi Moore lần đầu được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ phim The Substance. Dù không giành chiến thắng, vai diễn của cô nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Theo Variety, minh tinh có một trong những màn trình diễn xuất sắc trong sự nghiệp, đánh dấu sự trở lại của cô sau nhiều thập niên bị đánh giá thấp tại các mùa giải thưởng. Hollywood Reporter nhận xét: "Moore không chỉ lột xác về hình ảnh mà còn mang đến chiều sâu tâm lý đầy ám ảnh".

Trailer 'The Substance' Trailer "The Substance". Video: Beta Cinemas

Demi Moore là diễn viên sáng giá ở Hollywood, nhưng sau ánh đèn hào nhoáng, cô từng bị cô lập, mang nhiều nỗi đau. Demi Moore sinh ra trong gia đình bất ổn tại New Mexico (Mỹ). Tuổi thơ của cô là chuỗi ngày đầy biến động khi cha bỏ rơi mẹ cô trước lúc Moore ra đời. Thuở nhỏ, cô thường phải chuyển nhà vì cha dượng và mẹ - đều nghiện rượu - trốn nợ. Sau khi cha dượng bỏ đi, cô chăm lo cho mẹ - người có dấu hiệu bất ổn tâm thần. Trong cuốn tự truyện Inside Out phát hành năm 2019, Moore kể năm 15 tuổi, mẹ cô nhận 500 USD từ một người và để hắn cưỡng hiếp cô.

Năm 1978, cô bỏ học trung học phổ thông để chuyển đến Los Angeles sống cùng tay guitar Tom Dunston, 28 tuổi. Cô làm lễ tân tại công ty 20th Century Fox - do mẹ của Dunston, trợ lý điều hành cho nhà sản xuất Douglas S. Cramer - giới thiệu. Moore còn kiếm sống bằng công việc làm mẫu khỏa thân cho các tạp chí người lớn và học diễn xuất. Năm 17 tuổi, cô hẹn hò rocker Freddy Moore, sau khi gặp gỡ tại hộp đêm The Troubadour. Anh ly hôn vào cuối năm 1980 và kết hôn Moore sáu tuần sau đó, khi cô vừa tròn 18 tuổi.

Moore bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với các vai nhỏ trước khi tỏa sáng nhờ St. Elmo's Fire (1985), bộ phim đưa cô vào nhóm "Brat Pack" - nhóm diễn viên trẻ nổi tiếng nhất thập niên 1980. Nhưng phải đến phim Oan hồn (Ghost, 1990), diễn viên mới trở thành hiện tượng toàn cầu. Vai diễn người vợ trẻ góa chồng giúp cô nhận đề cử Quả Cầu Vàng, trở thành một trong những nữ diễn viên được trả cátxê cao nhất Hollywood.

Nhà phê bình Roger Ebert từng nhận xét: "Cô ấy có khả năng truyền tải cảm xúc mãnh liệt chỉ bằng ánh mắt. Nét diễn đau khổ nhưng vẫn giữ được sự kiên cường, tạo ra một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất năm đó".

Thay đổi gương mặt Demi Moore theo thời gian Thay đổi nhan sắc Demi Moore theo thời gian. Video: YouTube Fans and Fame

Thập niên 1990 là thời đỉnh cao của Moore với hàng loạt tác phẩm như A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993), Disclosure (1994). Tuy nhiên, những năm sau đó, sự nghiệp của cô chững lại. Các dự án như Nothing But Trouble (1991), G.I Jane và Striptease (1996) của cô không nổi bật, Moore bị gọi là "thuốc độc phòng vé". Nhiều nhà sản xuất cân nhắc, dè chừng trước những đòi hỏi thù lao của người đẹp.

Dù luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, Demi Moore chiến đấu tổn thương tâm lý, ám ảnh làm đẹp nhiều thập niên. Trong hồi ký Inside Out, Demi Moore cho biết từng nghiện rượu, ma túy và mắc chứng rối loạn ăn uống. Diễn viên bị đạo diễn Joel Schumacher của phim St. Elmo's Fire dọa sa thải khi biết cô dính tới ma túy. Moore sau đó chấn chỉnh lại bản thân nhưng không rũ bỏ được thói xấu. Năm 2012, cô từng nhập viện cấp cứu vì sử dụng chất kích thích. Ma túy cũng là nguyên nhân khiến Demi Moore bị giảm cân không phanh và dần mắc chứng chán ăn.

Demi Moore tại bữa tiệc trước lễ trao giải Oscar 2025. Ảnh: Extra TV

Tuy nhiên, diễn viên không để quá khứ nhấn chìm cô. Ngôi sao tập Bikram yoga - một loại yoga nóng, với huấn luyện viên Gregory Joujon-Roche. Từ năm 2023, Demi trở thành giáo viên yoga Kundalini - một loại hình tập luyện thiên về nhận thức. Cô tự trị liệu cho mình và hướng dẫn người khác tập trung vào việc tự chấp nhận, tự tin và trân trọng cơ thể. Cô còn tập pilates với ba con gái.

Là người chăm sóc Demi Moore thường xuyên, bác sĩ thẩm mỹ Mỹ Terri Lawton nói với Harper's Bazaar không một ngày nào diễn viên quên thoa kem dưỡng, không có tuần nào cô ngừng tập luyện.

Một trong những bí quyết giúp Demi Moore săn chắc là ăn kiêng định kỳ theo chế độ thuần chay thô, loại bỏ các thực phẩm đã nấu chín, tập trung vào trái cây, rau, nước ép, sinh tố và súp hữu cơ. Cô còn bỏ rượu để duy trì sức khỏe.

Những năm gần đây, Demi Moore hóa thân nhân vật có chiều sâu, không còn chạy theo hình tượng quyến rũ đơn thuần. Trong The Substance, nghệ sĩ hóa thân diễn viên Elisabeth Sparkle từng đoạt giải Oscar. Khi bước vào ngưỡng tuổi 50, cô bị sa thải khỏi chương trình thể dục nhịp điệu gắn bó nhiều năm do ngoại hình không còn hấp dẫn.

Quá trình ghi hình, Moore mắc bệnh zona thần kinh vì quá căng thẳng, sau đó sụt 9 kg. Qua vai diễn, diễn viên muốn truyền tải nỗi sợ hãi tuổi già của nhiều phụ nữ trong thế giới hiện đại. Cây bút Kristy Puchko của Mashable bình luận: "Demi Moore vượt qua đau thương nhưng vẫn đứng vững. Cô ấy là biểu tượng của sự tái sinh".

Diễn viên trải qua ba cuộc hôn nhân, đáng chú ý nhất là đám cưới với Ashton Kutcher, kém cô 16 tuổi. Hiện cô độc thân, sống tại khu Beverly Hills (Los Angeles) cùng bảy chú chó - hầu hết nhận nuôi từ trung tâm cứu hộ động vật.

Mối quan hệ giữa cô và chồng cũ Bruce Willis tốt đẹp khi cô luôn ở bên gia đình trong giai đoạn ông chiến đấu chứng sa sút trí tuệ. Theo Variety, Moore thăm chồng cũ hàng tuần, hỗ trợ gia đình mới của ông. Hôm 19/3, cô đăng loạt ảnh ăn mừng Willis bước sang tuổi 70. Khi được hỏi về mối quan hệ của hai người hiện tại, cô nói vẫn xem Willis là gia đình nhưng dưới hình thức khác."Tôi bên cạnh anh ấy vì đó là điều chúng ta thường làm cho những người thương yêu", cô cho biết.

Tường Vy