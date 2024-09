Demi Moore từng 'đạp xe 100 km mỗi ngày để giảm cân'

Minh tinh Demi Moore đạp xe quãng đường gần 100 km từ nhà đến phim trường hàng ngày sau khi sinh con gái thứ hai năm 1991.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS Sunday Morning ngày 22/9, diễn viên cho biết từng đặt rất nhiều áp lực phải giảm cân sau sinh, tuân theo chế độ tập luyện khắc nghiệt. Mỗi ngày, cô đạp xe đến địa điểm quay Indecent Proposal cách nhà ở thành phố Malibu khoảng 50 km rồi quay về với quãng đường tương tự.

Người đẹp 62 tuổi nói: "Khi đó, tôi thường chăm con suốt đêm, thức dậy từ lúc trời chưa sáng để gặp huấn luyện viên thể hình. Tôi đeo đèn pin trước trán, đạp xe tới hãng phim Paramount, thậm chí đến điểm ghi hình ngoại cảnh. Tôi đóng phim cả ngày với lịch diễn kéo dài 12 giờ. Quá trình đó lặp đi lặp lại hàng ngày. Có lẽ Scout chỉ khoảng năm hoặc sáu tháng tuổi lúc tôi quay phim".

Trailer phim "Indecent Proposal" của Demi Moore Trailer phim "Indecent Proposal" (1993). Video: IMDb

Sao G.I Jane thừa nhận có những kỳ vọng phi thực tế về việc lấy lại vóc dáng. Thời trẻ, Demi Moore rất chú trọng vẻ ngoài nên chuyện hồi phục sắc vóc sau sinh là "tất cả" đối với cô. Hiện diễn viên cho rằng vấn đề không quan trọng như cô từng nghĩ, cũng không quan tâm đến việc cơ thể thay đổi do tuổi tác.

Cô nói tại chương trình CBS Sunday Morning: "Có những ngày tôi nhìn vào gương và thấy mình thật đẹp. Cũng có những ngày tôi quá để tâm vào những bộ phận mình không thích. Sự khác biệt với ngày trước là giờ tôi có khả năng bắt bản thân mặc kệ. Tôi có thể tự nói: 'Ừ, mình không thích làn da chảy xệ nhưng sự thật là thế. Thay vì đuổi theo những thứ không có, mình sẽ tận dụng lợi thế có sẵn'".

Diễn viên Demi Moore trên chương trình "CBS Sunday Morning". Ảnh: CBS

Demi Moore sinh năm 1962, là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood với Ghost (1990), A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993), Disclosure (1994) và The Hunchback of Notre Dame (1996). Cô từng vào danh sách người đẹp nhất thế giới của các tạp chí như People, Shape. Dự án mới nhất của cô là phim điện ảnh The Substance, ra mắt ngày 20/9 tại Mỹ, có nội dung xoay quanh một ngôi sao điện ảnh lớn tuổi dần hết thời (Moore đóng) cố gắng lấy lại tuổi xuân nhờ một loại thuốc.

Trailer phim "The Substance" (2024) Trailer phim "The Substance" (2024). Video: YouTube Mubi

Diễn viên trải qua ba cuộc hôn nhân. Cô cưới nhạc công Freddy Moore từ năm 1981 đến 1985. Sau đó, cô kết hôn Bruce Willies năm 1987 và ly hôn sau 13 năm. Moore làm đám cưới với Ashton Kutcher - kém cô 16 tuổi - vào năm 2005, mối quan hệ kết thúc vào 2013.

Scout Willis là con thứ hai của Moore và Bruce Willis. Ngoài Scout, cả hai có hai con gái là Rumer, sinh năm 1988, và Tallulah, sinh năm 1994. Hiện cô giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ, cùng vợ mới của tài tử - người mẫu Emma Heming Willis - giúp anh chống chọi hội chứng sa sút trí tuệ.

Phương Thảo (theo CBS)