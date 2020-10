Demi Moore diễn nội y ở tuổi 58

Demi Moore và Bella Hadid ở hậu trường show diễn.

Demi Moore sinh ngày 11/11/1962, từng là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood với "Ghost" (1990), "A Few Good Men" (1992), "Indecent Proposal" (1993), "Disclosure" (1994) và "The Hunchback of Notre Dame" (1996). Ở tuổi ngũ tuần, Demi vẫn giữ được vóc dáng lý tưởng. Năm ngoái, cô từng chụp ảnh khỏa thân trên bìa Harper's Bazaar.