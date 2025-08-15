Dembele xem Messi là Quả Bóng Vàng vĩ đại nhất

PhápTiền đạo PSG Ousmane Dembele đánh giá Lionel Messi cao nhất trong loạt huyền thoại từng đoạt Quả Bóng Vàng.

Dembele xin áo đấu và giày lưu niệm từ Messi sau trận PSG gặp Inter Miami ở FIFA Club World Cup 2025. Ảnh: X / dembouz

Hôm 14/8, tài khoản mạng xã hội X của France Football, đơn vị tổ chức bầu Quả Bóng Vàng, đăng video phỏng vấn Dembele. Trong đó, tiền đạo người Pháp được yêu cầu chọn cầu thủ vĩ đại nhất từng giành Quả Bóng Vàng. France Football lần lượt đưa ra các cặp cầu thủ để hỏi.

Kết quả là Dembele chọn Kaka trước Luka Modric, Ronaldinho trước Kaka, Karim Benzema trước Ronaldinho, Ronaldo De Lima trước Karim Benzema, Johan Cruyff và Michel Platini, Zinedine Zidane trước Ronaldo De Lima và Cristiano Ronaldo trước Zinedine Zidane. Với câu hỏi cuối cùng, Dembele chọn Lionel Messi trước Cristiano Ronaldo.

Dembele chọn Quả Bóng Vàng vĩ đại nhất Cuộc phỏng vấn Dembele về Quả Bóng Vàng vĩ đại nhất.

Bên dưới bài đăng của France Football, đa số người dùng mạng xã hội đánh giá cao các lựa chọn của Dembele. Một số người thì khen tiền đạo 28 tuổi hiểu sâu về bóng đá dù không thi đấu cùng thời với nhiều cựu danh thủ được đề cập, gồm Johan Cruyff, Michel Platini, Zinedine Zidane, Ronaldo De Lima, Ronaldinho và Kaka.

France Football tổ chức bầu Quả Bóng Vàng từ năm 1956. Trước năm 1995, danh hiệu này chỉ dành cho cầu thủ mang quốc tịch các quốc gia châu Âu, khiến các siêu sao Nam Mỹ như Pele, Diego Maradona không thể tham dự.

Messi hiện giữ kỷ lục giành 8 Quả Bóng Vàng, hơn người xếp thứ hai Cristiano Ronaldo ba danh hiệu. Marco Van Basten, Michel Platini và Johan Cruyff cùng xếp thứ ba với ba danh hiệu. Ronaldo De Lima có hai danh hiệu, còn Zinedine Zidane, Ronaldinho, Kaka, Luka Modric và Karim Benzema cùng có một.

Dembele nâng Siêu Cup châu Âu sau trận PSG thắng Tottenham luân lưu 4-3 hôm 13/8. Ảnh: UEFA

Dembele nhiều khả năng gia nhập danh sách người chiến thắng. Mùa vừa qua, tiền đạo 28 tuổi ghi 35 bàn và kiến tạo 14 lần, giúp PSG giành Champions League, Ligue 1, Cup Quốc gia Pháp, Siêu Cup Pháp và Siêu Cup châu Âu. Giới chuyên môn đánh giá Dembele là cái tên sáng giá nhất trong 30 ứng cử viên Quả Bóng Vàng năm 2025. Ngày 22/9, France Football sẽ công bố tên người chiến thắng trong buổi lễ ở Paris, Pháp.

Thanh Quý (theo X, France Football)