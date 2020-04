Dembele 'tàng hình' trên mạng xã hội

Ba tháng qua, tiền đạo Ousmane Dembele gần như không hoạt động trên mạng xã hội.

Hình ảnh gần nhất Dembele đăng trên Instagram là bức ảnh anh chạy trên sân tập hôm 20/1. Từ đó, Dembele gần như không tương tác, trừ lần đăng thông báo chung về việc các cầu thủ Barca đồng ý giảm 70% lương. Đây là thông báo mà mọi thành viên đều đăng.

Dembele đang đối mặt với rất nhiều vấn đề ở trong và ngoài Barca. Ảnh: Reuters.

Trái với sự im lặng của Dembele, như nhiều đồng nghiệp khác, cầu thủ Barca thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Một số cầu thủ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, đăng video, tham gia thử thách, hoặc khuyến khích CĐV ở nhà và quyên góp chống đại dịch. Một số thậm chí thường xuyên nói chuyện trực tuyến.

Dembele phải phẫu thuật gân kheo hôm 11/2. Theo chẩn đoán, thời gian nghỉ thi đấu có thể kéo dài đến hết tháng 7.

Đây là lần thứ hai Dembele dính chấn thương nặng trong mùa giải 2019-2020. Do nghỉ thường xuyên, anh mới chơi chín trận và ghi một bàn.

Từ khi đầu quân cho Barca năm 2017, Dembele cũng không ít lần lỡ cơ hội thi đấu do chấn thương. Tổng cộng tiền đạo 22 tuổi mới chơi 74 trận và ghi 19 bàn trong ba mùa, con số rất thấp với một cầu thủ còn sung sức.

Theo AS, việc phải ở nhà trong thời gian đất nước phong tỏa do dịch Covid-19 dễ gây tổn hại thêm cho Dembele. Do không có sự giám sát, quá trình phục hồi của Dembele có thể chậm hơn dự tính. Barca thậm chí lo ngại tác động xấu, như việc thức đêm chơi game hay lạm dụng đồ ăn nhanh.

Năm 2017, Barca chi 116 triệu USD để mua Dembele từ Dortmund. Nhưng do chấn thương, vấn đề phong độ và đại dịch, đội bóng xứ Catalonia khó lòng bán chỉ với một nửa giá cũ. Lựa chọn gần như duy nhất hiện nay là giữ lại và hy vọng vào một phép màu.

Thanh Quý (theo AS)