Dembele lập cú đúp, PSG thắng đậm trước ngày đấu Liverpool

Ousmane Dembele lập cú đúp giúp PSG thắng Toulouse 3-1 ở vòng 28 Ligue 1, chạy đà hoàn hảo trước đại chiến Liverpool tại Champions League.

Phút 23, hậu vệ Toulouse phá bóng đến đúng vị trí Dembele đang đợi sẵn ngoài vòng cấm. Không một nhịp khống chế, tiền đạo người Pháp tung cú vô-lê chân trái đầy cảm giác, đưa bóng găm thẳng vào góc cao. Thủ thành Guillaume Restes bay người hết cỡ, nhưng chỉ còn biết bất lực nhìn bóng rung lưới.

Sau khi Rasmus Nicolaisen đánh đầu gỡ hòa cho đội khách, Dembele nhanh chóng đáp trả bằng việc hoàn tất cú đúp, tái lập thế dẫn bàn cho chủ nhà. Phút 33, từ quả phạt góc bên cánh phải, Khvicha Kvaratskhelia bật cao đánh đầu cắt ngang khung thành, tạo điều kiện để Dembele đệm bóng vào lưới trống, giúp chủ nhà bước vào giờ nghỉ với cách biệt một bàn.

Hiệp hai trôi qua với thế trận không quá nhiều cơ hội rõ rệt, song PSG vẫn biết cách định đoạt trận đấu bằng khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Phút bù thứ hai, tiền đạo vào sân thay người Goncalo Ramos cứa lòng chân phải từ cự ly khoảng 25 mét đưa bóng về góc xa, biến nỗ lực đổ người của Restes trở thành điểm nhấn cho siêu phẩm.

Với chiến thắng 3-1, PSG xây chắc đỉnh bảng Ligue 1 với 63 điểm, hơn Lens bốn điểm trong khi mùa giải còn 7 vòng. CLB thủ đô nước Pháp cũng có màn chạy đà đầy hứng khởi trước khi tiếp Liverpool ở lượt đi tứ kết Champions League tại Parc des Princes ngày 8/4.

Sau trận, HLV Luis Enrique bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh ba điểm có ý nghĩa quan trọng khi nhiều cầu thủ vừa trải qua hành trình di chuyển dài và không có đủ thời gian hồi phục.

HLV Luis Enrique chỉ đạo trong trận thắng Toulouse. Ảnh: PSG

Nhưng Enrique không xem chiến thắng này là sự chuẩn bị lý tưởng cho màn đại chiến Liverpool. "Điều quan trọng là phải biết cách xoay xở với những trận đấu như thế này, khi thi đấu vào thứ Sáu ngay sau đợt tập trung đội tuyển", ông nói. "Chúng tôi đã thể hiện được đẳng cấp và khả năng chơi linh hoạt ở nhiều vị trí khác nhau. Toàn đội rất cần ba điểm này. Đây luôn là những trận đấu tiềm ẩn rủi ro".

Trong khi đó, Achraf Hakimi thừa nhận PSG đã lường trước những khó khăn sau quãng nghỉ quốc tế, nhưng toàn đội vẫn duy trì được sự tập trung từ đầu đến cuối trận. Hậu vệ người Morocco cũng bày tỏ niềm vui khi cán mốc 200 trận cho PSG, đồng thời hy vọng tiếp tục gắn bó lâu dài và viết thêm những dấu ấn cùng đội bóng thủ đô nước Pháp.

Hồng Duy