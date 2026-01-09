Dembele giúp PSG đoạt Siêu Cup Pháp

KuwaitQuả Bóng Vàng 2025 Ousmane Dembele ghi bàn mở tỷ số, khi PSG hòa Marseille 2-2 qua 90 phút rồi thắng 4-1 ở lượt loạt luân lưu trận tranh Siêu Cup Pháp.

Ghi bàn: Dembele 13', Ramos 90+5' - Greenwood 76', Pacho 87' (phản lưới)

Trận đấu diễn ra trên sân Jaber Al-Ahmad tối 8/1 mang đến thế trận cân bằng và đầy kịch tính. PSG kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 52%, tung ra 14 cú dứt điểm, trong đó có 5 lần trúng đích - gần tương đương với 14 pha dứt điểm và 6 cú sút trúng khung thành của Marseille.

Ousmane Dembele mừng bàn mở tỷ số, khi PSG thắng Marseille trận tranh Siêu Cup Pháp trên sân Jaber Al-Ahmad, Kuwait ngày 8/1/2026. Ảnh: PSG

Đoàn quân dưới quyền HLV Luis Enrique nhập cuộc đầy chủ động và có bàn mở tỷ số ngay phút 13. Từ pha đoạt bóng ở khu trung tuyến, Vitinha thực hiện đường chuyền một chạm để Ousmane Dembele thoát xuống, rồi khéo léo lốp bóng qua đầu thủ môn Geronimo Rulli, thổi bùng bầu không khí trên khán đài.

Bị dẫn bàn, Marseille buộc phải đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép và khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn ở những phút cuối. Phút 76, Mason Greenwood bị thủ môn Lucas Chevalier phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền quý giá. Trên chấm 11 mét, chính cựu tiền đạo Man Utd sút bóng về góc phải, quân bình tỷ số 1-1.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 87 khi trung vệ Willian Pacho không may phản lưới nhà, giúp Marseille vươn lên dẫn 2-1. Các cầu thủ Marseille vỡ òa trong cảm xúc, gần như toàn đội chạy ra cột cờ góc ăn mừng, như thể chiếc cúp đã nằm trong tầm tay.

Tuy nhiên, cao trào thực sự chỉ đến ở phút bù giờ thứ năm. Pierre-Emerick Aubameyang xử lý chậm chạp trong pha đối mặt, bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu và ngay lập tức khiến Marseille phải trả giá. Ở pha lên bóng kế tiếp, Vitinha tung đường chuyền dài chuẩn xác để Bradley Barcola phá bẫy việt vị, đánh đầu chuyền ngang cho Goncalo Ramos dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định tỷ số hòa 2-2 và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Trong 10 pha lập công gần nhất cho PSG, tiền đạo người Bồ Đào Nha có tới 6 lần ghi bàn từ phút 90 trở đi. Tính rộng hơn, 28% số bàn thắng của Ramos trong màu áo đội bóng thủ đô nước Pháp đến ở quãng thời gian bù giờ cuối trận - với 12 bàn trong tổng số 43 pha lập công.

Ở loạt sút luân lưu, thủ môn Lucas Chevalier trở thành người hùng khi xuất sắc cản phá hai cú đá của Marseille từ Matt O'Riley và Hamed Junior Traoré. Trong khi đó, cả bốn cầu thủ PSG đều thực hiện thành công lượt sút của mình, giúp đội nhà thắng 4-1.

PSG mừng danh hiệu Siêu Cup Pháp. Ảnh: AFP

Chiến thắng này không chỉ mang về chức vô địch Siêu Cúp Pháp thứ 14 trong lịch sử PSG, mà còn nối dài chuỗi toàn thắng của họ ở loạt luân lưu trong 5 lần gần nhất, lần lượt trước Lens (Cup Pháp 2024), Liverpool (Champions League 2025), Tottenham (Siêu Cup châu Âu 2025), Flamengo (Cup Liên lục địa 2025) và mới nhất là Marseille tại Siêu Cúp Pháp năm 2026.

