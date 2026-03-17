'Đêm tận thế' khi Kabul bị không kích

Sau tiếng bom nổ, Ahmad bất lực nhìn ngọn lửa bao trùm trung tâm cai nghiện ở Kabul, khi anh không thể làm gì để cứu những người mắc kẹt đang gào thét.

Azmat Ali Momand đêm 16/3 vừa hoàn tất ca đi buồng kiểm tra bệnh nhân tại trung tâm cai nghiện ma túy Camp Omid ở thủ đô Kabul của Afghanistan thì những tiếng nổ lớn vang lên.

Phát ngôn viên chính phủ Afghanistan cáo buộc Pakistan đã ném bom vào trung tâm cai nghiện này, khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và 250 người bị thương. Pakistan lập tức bác bỏ, gọi tuyên bố của chính quyền Afghanistan là sai sự thật và gây hiểu nhầm, đồng thời cho biết đã "nhắm mục tiêu chính xác vào các cơ sở quân sự".

Sóng xung kích từ vụ nổ bom hất văng Momand, một bác sĩ 30 tuổi đã làm việc tại trung tâm được hai năm. "Trần nhà sụp xuống, tôi bị thương ở đầu và chân", Momand kể.

Anh sau đó gắng gượng tới khu cấp cứu, nơi những người bị thương trong vụ nổ đang tập trung. "Tôi sơ cứu cho họ, nhiều người bị thương nghiêm trọng và được chuyển tới bệnh viện khác", Momand cho hay.

Khi bom rơi xuống, Ahmad, bệnh nhân tại Camp Omid, đang tập trung cùng 25 bạn cùng phòng tại ký túc xá sau giờ cầu nguyện.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm tất cả. Ahmad là người sống sót duy nhất. "Toàn bộ nơi này bốc cháy. Nó giống như tận thế vậy", anh nói.

Ngọn lửa bùng lên sau đòn tập kích trung tâm trị liệu ở Kabul ngày 16/3. Ảnh: AFP

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột gay gắt giữa hai quốc gia Hồi giáo vốn đã bùng phát mạnh mẽ trong tháng Ramadan, kéo dài từ giữa tháng 2 tới nay.

Mohammad Mian, người làm việc tại khoa X-quang của trung tâm, cho biết rất nhiều người thiệt mạng tại những nơi bom rơi xuống. "Thật kinh khủng!", anh nói.

Những bức tường bị ám đen của tòa nhà một tầng là minh chứng cho những đám cháy đã xảy ra. Ở những nơi khác, các công trình chỉ còn lại đống gạch đá, kim loại lẫn với đồ dùng của bệnh nhân như gối, giày dép và quần áo. Vào thời điểm cuộc không kích xảy ra, khoảng 2.000 bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm.

Bác sĩ Ahmad Wali Yousafzai nhớ có ba tiếng nổ lớn và sức ép khủng khiếp đã hất văng một số đồng nghiệp của ông từ bức tường này sang bức tường khác. Ông thêm rằng khi hỏa hoạn bùng lên, những tiếng la hét và kêu cứu vang lên từ mọi hướng.

"Chúng tôi có quá ít người để có thể cứu được tất cả bọn họ", ông nói.

Hiện trường đổ nát sau vụ tập kích trung tâm trị liệu ở Kabul ngày 17/3. Ảnh: AP

Tài xế xe cứu thương Haji Fahim là một trong những người đã vận chuyển thi thể nạn nhân đến bệnh viện Afghan-Japan gần đó. Ông đã chuyển ít nhất 8 thi thể trong vòng 5 giờ.

"Bây giờ chúng tôi lại đến đây. Vẫn còn những thi thể nằm dưới đống đổ nát", ông nói.

Căng thẳng kéo dài giữa Pakistan và chính quyền Taliban tại Afghanistan liên quan đến các nhóm phiến quân Hồi giáo bùng phát thành xung đột từ ngày 26/2, khi Taliban tiến hành đợt tấn công qua biên giới vào các mục tiêu của Pakistan.

Quân đội Pakistan ngày 27/2 phát động "chiến tranh không hạn chế" với Afghanistan, tiến hành các đợt không kích nhằm vào thủ đô Kabul và một số khu vực khác tại nước láng giềng nhằm đáp trả. Đến cuối tháng 2, hơn 300 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa hai bên.

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP)