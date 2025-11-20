Đêm nhạc quyên góp hơn 5,3 tỷ đồng cho người dân vùng bão lũ

Hơn 5,3 tỷ đồng quyên góp từ đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" được ban tổ chức và ngân hàng số Vikki trao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hôm 19/11.

Số tiền 5.337.579.538 đồng là tổng tiền bán vé và ủng hộ từ khán giả trong đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam", diễn ra hôm 30/10. Số tiền trên được đại diện ban tổ chức trao đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm ủng hộ, tiếp thêm tinh thần cho đồng bào vùng bão lũ vừa qua.

Đại diện ban tổ chức đêm nhạc trao hơn 5,3 tỷ đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Vikki

Trước đó, một số nghệ sĩ trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", gồm: NSND Tự Long, MC Anh Tuấn, Jun Phạm, Thanh Duy, Rhymastic... tổ chức đêm nhạc tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM. Trên nền không gian nghệ thuật, hàng nghìn khán giả đã cùng trải qua đêm nhạc mang thông điệp "Tôi! Người Việt Nam". Trong đó, ngân hàng số Vikki là đơn vị đồng hành tài chính, đã gửi toàn bộ số tiền bán vé và ủng hộ từ khán giả cho mục đích thiện nguyện.

Tại quầy Vikki – Vietjet ở sự kiện này, mỗi khán giả đã nhận e-voucher trị giá 100.000 đồng và các phần quà lưu niệm.

Không gian đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam". Ảnh: Vikki

Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc như: Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, ST Sơn Thạch, Kay Trần, Rhymastic... cùng góp giọng, kết nối khán giả và truyền đi thông điệp "Người Việt Nam luôn sẵn lòng tương thân, tương ái". Các ca khúc trong sự kiện gợi nhớ về trách nhiệm cộng đồng, mỗi vé mua là cam kết chia sẻ, hỗ trợ người dân đang đối mặt thiên tai, bão lũ.

Đại diện ban tổ chức cho biết, ngân hàng số Vikki tạo trải nghiệm check-in hiện đại, kết hợp giá trị nhân văn. "Chỉ có hai tuần chuẩn bị, nhưng chương trình đã thực hiện trọn vẹn và chạm đến trái tim công chúng, cho thấy khả năng kết nối nhanh và hiệu quả của Vikki để kịp hoàn thành chương trình cộng đồng nhiều ý nghĩa", đại diện ngân hàng số cho biết.

Các nghệ sĩ tại đêm nhạc. Ảnh: Vikki

Khép lại đêm nhạc, ngoài số tiền hơn 5,3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, chương trình đã lan tỏa cảm xúc, truyền cảm hứng cho mỗi người bằng nhiều hành động, từ mua vé, check-in, ký gửi lời động viên, lan tỏa thông điệp sẻ chia đến những người dân đang gặp hoàn cảnh khó khăn bởi thiên tai. Theo ban tổ chức, lời kêu gọi "Tôi! Người Việt Nam" đã biến thành những hành động cụ thể vì cộng đồng, nơi kết nối nghệ thuật, công nghệ và lòng nhân ái.

(Nguồn: Vikki)