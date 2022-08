Đêm nhạc In the Mirror - Gương thần 3 phát trực tuyến

Ngoài xem trực tiếp, khán giả có thể theo dõi trọn vẹn đêm nhạc có sự tham gia của ca sĩ Lê Hiếu, Nguyên Hà trên các nền tảng online, tối ngày 9/9.

Để đưa show nhạc In the Mirror - Gương thần 3 đến gần hơn với người hâm mộ, ban tổ chức sẽ phát trực tiếp chương trình thông qua 3 kênh là Báo VnExpress, fanpage VnExpress Live Concert và nền tảng eBox. Trong khi khán giả mua vé xem trực tiếp sẽ được trải nghiệm không gian âm nhạc sâu lắng.

Đại diện ban tổ chức cho biết, đây là hướng thay đổi mới để đưa show nhạc đến gần hơn với khán giả. Tuy nhiên, theo dõi qua miễn phí các nền tảng số, khán giả sẽ không được nhận phần quà là bộ sưu tập NFT đặc biệt của chương trình như người mua vé xem eBox. Giá vé theo dõi trực tiếp chương trình qua eBox là 50.000 đồng.

Nguyên Hà - Lê Hiếu là cặp khách mời trong In the Mirror số thứ 3.

Các hộp NFT chứa bài hát của nghệ sĩ biểu diễn tại In the Mirror – Gương thần 3. Mỗi ca khúc đều là độc bản, đã được phối khí theo phong cách mới, hoặc chưa bao giờ thể hiện trong các chương trình ca nhạc khác. Ban tổ chức lựa chọn ca khúc với chất lượng âm thanh tốt, độc đáo nhằm đảm bảo tính độc lạ và xứng đáng giá trị sưu tầm, khán giả có thể nghe lại bất cứ lúc nào họ muốn. NFT phát hành thông qua nền tảng Artaverse.

Ngoài phát trực tuyến, khán giả có thể mua vé xem trực tiếp đêm nhạc diễn ra tại Khu đô thị ParkCity Hanoi, ngày 9/9. Vé có 4 mức giá gồm: Extra 500.000 đồng (ngoài trời); Standard 700.000 đồng (trong nhà); VIP 1 triệu đồng; VVIP 1,4 triệu đồng.

Khán giả mua vé tham dự đêm nhạc sẽ được thưởng thức tiệc trà trong không gian sang trọng, buổi teabreak ấm cúng. Mỗi người còn được tặng một đồ uống tại bàn.

Khán giả theo dõi In the Mirror – Gương thần số 2. Ảnh: Giang Huy

In the Mirror - Gương thần là chuỗi chương trình âm nhạc do BáoVnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) và chuyên trangNgôi saotổ chức. Đến với chương trình, khán giả sẽ được lắng nghe những câu chuyện âm nhạc thú vị và thưởng thức loạt tác phẩm đã đánh dấu sự thành công của các nghệ sĩ thông qua chiếc "Gương thần". Bên cạnh đó, một chiếc gương khác - "Gương thầm" cũng đồng thời phản chiếu những góc nhìn khác về cá tính âm nhạc của nghệ sĩ.

Trong số thứ 3 của chương trình, ca sĩ Lê Hiếu sẽ kết hợp cùng Nguyên Hà để cùng soi chiếu âm nhạc. Sự kiễn diễn ra ngày 9/9 tại Khu đô thị ParkCity Hanoi. Lê Hiếu và Nguyên Hà sẽ cùng giám đốc âm nhạc Huy Tuấn, ban nhạc Anh Em trải nghiệm nhiều thể loại âm nhạc chưa từng thử qua. Những phần tự sự nghệ thuật cũng đưa hai ca sĩ đến gần hơn với người nghe.

