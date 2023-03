Đêm nhạc giao hưởng ở Trường Hy Vọng

Các nghệ sĩ biểu diễn nhiều tác phẩm nổi tiếng như Salut d'amour (Lời chào tình yêu) của nhà soạn nhạc lừng danh Edward Elgar, Turkish march (Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ) của nhạc sĩ Mozart, Merry go round từ bộ phim nổi tiếng Howl's moving castle hay Under the sea từ bộ phim Nàng tiên cá...

Đây là dự án giáo dục dùng âm nhạc để chữa lành vết thương, khơi dậy hạnh phúc - món quà quý giá đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. "Chỉ có âm nhạc mới giúp cho học sinh trường Hy Vọng vui hơn, khoẻ hơn về tâm hồn", anh Quyền nói.