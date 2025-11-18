Đêm nhạc để khán giả nằm thưởng thức

Ban tổ chức bố trí ghế để khán giả nằm cảm nhận âm nhạc trong chương trình "Sound Healing Private Concert", sẽ diễn ngày 29/11 ở TP HCM.

Chương trình dự kiến đón gần 200 khán giả, quy tụ các nghệ sĩ quốc tế trong dòng nhạc thiền như Santa Ratna Shakya, Alberto Parmigiani và Salil Subedi. Là giám đốc âm nhạc, Cao Bá Hưng - quán quân Sing My Song mùa đầu - cho biết kết hợp một số chất liệu dân gian Việt với thế giới thông qua màn trình diễn của nghệ sĩ Hồ Ngọc Thảo Linh (đàn nhị), Đinh Linh (sáo trúc), Khánh Tường (đàn tranh).

Khán giả sẽ ngồi trong nửa đầu chương trình. Đến phần Trải nghiệm, toàn bộ ghế được chuyển công năng, giúp người xem ở trong trạng thái thư giãn.

Khán giả nằm tại một buổi nghe nhạc ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: LAT

Nằm để nghe nhạc là hoạt động thường thấy ở các concert sound healing (âm thanh liệu pháp). Trước đây, một số quán cà phê thiền ở TP HCM từng áp dụng, với quy mô nhỏ khoảng 10 người. Những concert sound healing thường ưu tiên thiết kế không gian nằm hoàn toàn, giảm ánh sáng, hạn chế tiếng động.

Jhamma Jhari hát 'Rain Song' Jhamma Jhari hát "Rain Song". Video: YouTube Jhamma Jhari

Trong Sound Healing Private Concert, khán giả sẽ được thưởng thức các màn thực hành chuông xoay của Ratna Shakya, nghệ sĩ người Nepal. Ông sinh ra trong một gia đình theo nghề chế tác chuông và các sản phẩm thủ công từ hợp kim. Ông nội của ông theo ngành y, còn cha ông là giáo viên âm nhạc. Thừa hưởng truyền thống gia đình, Santa Ratna Shakya phát triển kỹ nghệ chế tác hợp kim phục vụ trị liệu, nhất là dòng chuông xoay Himalaya. Đến nay, ông có hơn 40 năm thực hành trị liệu bằng chuông xoay, đồng thời giảng dạy và truyền bá phương pháp này ở nhiều nơi.

Alberto Parmigiani, nghệ sĩ trị liệu người Italy, biểu diễn tài chơi trống. Ông từng tham gia ban nhạc rock, bắt đầu nghiên cứu về âm nhạc trị liệu năm 2002. Ông là người sáng lập studio Klangact tại Đức, nơi tổ chức nhiều buổi trị liệu âm thanh, workshop và hòa nhạc chữa lành.

Ông Salil Subedi, người Nepal, sẽ sử dụng didgeridoo, loại kèn có nguồn gốc từ thổ dân Australia. Ngoài ra, ông dùng nhiều nhạc cụ dân gian Nepal như sáo tre, trống cổ, đàn môi. Salil Subedi cũng có lối hát họng (throat singing) của các dân tộc ở Trung Á, kỹ thuật tạo ra nhiều âm thanh cùng lúc từ cổ họng, kết hợp với các âm thanh tự nhiên.

Sound healing (âm thanh liệu pháp) là cách sử dụng rung động và tần số âm thanh để giúp cơ thể và tâm trí đạt trạng thái thư giãn, kỹ thuật có lịch sử lâu đời trong văn hóa Ấn Độ, Ai Cập, Tây Tạng. Bác sĩ Đoàn Thu Hồng, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết phương pháp này có thể thúc đẩy sự thư giãn, ngủ ngon, tập trung.

Hà Thu