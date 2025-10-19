Đêm nhạc chữa lành của Secret Garden

Hà NộiNhững bản nhạc của Secret Garden thủ thỉ như lời ru, đưa khán giả Việt vào không gian thơ mộng, ngập tràn cảm xúc.

4.000 khán giả Việt Nam lần đầu hội ngộ nhóm nhạc nổi tiếng của châu Âu tại concert tối 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Trong hai tiếng, Rolf Løvland và Fionnuala Sherry dẫn dắt người nghe khám phá "khu vườn" âm nhạc của họ, nơi con người như được hòa mình vào thiên nhiên, có những phút giây tĩnh lặng trong tâm hồn.

Không phô trương kỹ thuật nhưng tiếng piano của Rolf Løvland và tiếng violin của Fionnuala Sherry đầy sức gợi tả, như mở cánh cửa dẫn người nghe bước vào không gian đậm chất Celtic. Giai điệu cổ điển pha âm hưởng dân ca tạo nên những nốt nhạc vừa man mác buồn, vừa ấm áp, dịu dàng. Người nghe như mường tượng ra cảnh băng tan trên mặt hồ, tiếng gió xào xạc qua rừng thông hay những đêm trắng ở Bắc Âu.

'Song for A Secret Garden' - Secret Garden Bài "Song for A Secret Garden". Video: Hà Thu

Hai nghệ sĩ cùng sáu thành viên ban nhạc trình diễn 23 bài, được chọn lọc từ 13 album. Giữa mỗi tiết mục, họ không trò chuyện nhiều, chỉ giới thiệu về thời điểm ra đời tác phẩm, dành thời gian để khán giả cảm nhận âm nhạc.

Nocturne, Song From A Secret Garden - hai bản nhạc kinh điển của nhóm - được họ biểu diễn ngay ở phần đầu, gợi ký ức của các khán giả thế hệ 7x, 8x. Nocturne - nhạc phẩm từng giành giải nhất cuộc thi Eurovision 1995 - đã đưa tên tuổi Secret Garden phổ biến ở châu Âu và nhiều nước châu Á. Ca khúc "hầu như không lời", trở thành một trường hợp khác biệt trong lịch sử Eurovision, sân chơi thường nhấn mạnh vào lời hát và trình diễn. Nocturne là tác phẩm điển hình của phong cách âm nhạc tối giản của Secret Garden.

Fionnuala Sherry (trái) và Rolf Løvland trên sân khấu. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Song From A Secret Garden có phần phối khí đơn giản nhưng lôi cuốn. Trang Last.fm từng nhận xét: "Dù giai điệu toát lên nỗi buồn, nó lại được làm dịu đi một cách tuyệt đẹp bởi tiếng piano của Rolf. Những nốt violin của Fionnuala mang lại điểm nhấn kịch tính, những đoạn cao trào, góp phần tạo nên không gian tổng thể đầy cảm xúc cho bản nhạc".

Secret Garden biểu diễn 'Nocturne' Nhạc phẩm "Nocturne". Video: Hà Thu

Nhóm biểu diễn nhiều nhạc phẩm chủ đề lời ru, giấc ngủ, được họ kỳ vọng như "liệu pháp tinh thần" giúp người nghe quên đi mệt mỏi, muộn phiền. Lullaby for Grown-ups, Sleepsong, The Dream, đúng như mục tiêu của nhạc sĩ Rolf Løvland, là những bản nhạc mà "con người có thể chìm vào như một giấc mơ".

Rolf Løvland chơi piano với sự điềm tĩnh và tinh tế, trong khi Fionnuala Sherry thổi bùng năng lượng cùng cây violin, đặc biệt là trong những bản nhạc có giai điệu vui tươi như Liberty, Steps. Rolf Løvland nói về quãng thời gian khó khăn khi Fionnuala Sherry phát hiện ung thư năm 2019, khiến nhóm phải hủy tour. Trong quãng thời gian điều trị, âm nhạc trở thành người bạn đồng hành, giúp họ vượt qua khó khăn. Rolf đã sáng tác Fionnuala’s Violin như một lời cầu chúc bình an gửi đến cô. Nhóm cũng lần đầu biểu diễn bài Tree of secrets, đồng thời dành nhạc phẩm Thank You tặng riêng khán giả Việt.

Secret Garden biểu diễn bài Strength Nhạc phẩm "Strength". Video: Hà Thu

Một trong những điểm sáng của concert là sự góp mặt của hai giọng ca Cathrine và Espen. Giọng hát trong trẻo, uyển chuyển của Cathrine như đến từ thiên đường, mang âm nhạc của Secret Garden chạm gần hơn đến trái tim khán giả. Espen, với nền tảng nhạc kịch, sở hữu chất giọng hào sảng và ấm áp, tạo nên sự đối lập đầy hòa quyện với chất giọng của Cathrine.

Nghệ sĩ violin Fionnuala Sherry. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ở phần kết, họ cùng hát bài You raise me up, nhạc phẩm được hàng triệu khán giả trên thế giới yêu thích, nhiều lần giúp Josh Groban và nhóm Westlife đứng đầu các bảng xếp hạng uy tín. 4.000 người xem đã bật đèn flash, cùng hòa theo giai điệu.

Ngoài âm nhạc, phần visual art được chăm chút, phù hợp từng tiết mục. Khán giả được ngắm nhìn hình ảnh cực quang, rừng tuyết châu Âu và đầm sen, khóm tre, ruộng bậc thang Việt Nam. Sân khấu tối giản, với cây piano của Rolf Løvland được đặt ở chính giữa. Các nhạc công kết hợp cùng nhóm được sắp xếp theo hình vòng cung.

Xuân Thủy, 47 tuổi, ở Hà Nội, cho biết: "Concert của Secret Garden khiến tôi như trở lại thời sinh viên, khi còn nghe nhạc của họ qua radio hay băng cassette. Âm nhạc của họ không ồn ào hay kịch tính, mà len vào lòng người bằng những giai điệu nhẹ như hơi thở. Từ Song from a Secret Garden, Nocturne đến Sleepsong, mỗi khúc nhạc đều như một lời ru, giúp người nghe được thả lỏng, lắng lại và tìm thấy sự bình yên trong chính mình".

Buổi diễn của Secret Garden nằm trong chuỗi concert Good Morning Việt Nam do báo Nhân Dân khởi xướng, tổ chức thường niên. Trước Secret Garden, đơn vị từng mời huyền thoại saxophone Kenny G, nhóm tứ tấu Bond đến Việt Nam biểu diễn, quay MV. Đây là dự án dài hơi, nhằm lan tỏa nét đẹp giao lưu văn hóa của nghệ sĩ trong và ngoài nước, song hành mục đích thiện nguyện.

Hà Thu