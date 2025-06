Đêm nghệ thuật tái hiện 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Sự kiện mang tên 100 năm vinh quang và trách nhiệm, diễn ra ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, tối 19/6. Ở phần mở đầu mang tên Khai sinh, ban tổ chức dùng công nghệ trình chiếu gợi nhớ thời điểm ngày 21/6/1925, tờ báo cách mạng đầu tiên Thanh niên ra đời, lên án thực dân, phong kiến, khích lệ tình yêu nước. Trong bài viết Cấm đi ra ngoài đăng trên số 63, báo Thanh niên có đoạn: "Cái sự cực khổ xưa của dân An Nam đã rất mực rồi, không có dân nước nào mà khổ sở như vậy. Đồng bào ơi! Quyền tự do là giời cho mình, người mà không được tự do thà rằng chết, tỉnh dậy đập vỡ cái lồng Tây nó nhốt người mình đi. Đồng bào ơi!".