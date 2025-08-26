Đêm nay và ngày mai Hà Nội tiếp tục mưa

Do tác động của đới gió đông nam và dải hội tụ nhiệt đới, Hà Nội - nơi ngày mai diễn ra lễ sơ duyệt chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh - dự kiến tiếp tục có mưa.

Chiều 26/8, ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết trong đêm nay và ngày mai, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, tây Sơn La, có mưa phổ biến 50-100 mm, cá biệt trên 200 mm.

Ông Hiển lưu ý mưa cường suất trên 100 mm trong ba giờ có thể gây sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở đô thị và vùng trũng. Từ nay đến cuối tháng, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa vừa đến to do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ.

Theo Accuweather (Mỹ), Hà Nội ngày 27/8 nhiệt độ 25-29 độ C, khả năng mưa 96%, tập trung các khung giờ 6-8h, 11-12h, 14h và 17h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cũng thông tin lúc 13h hôm nay, trên vùng biển phía đông Philippines xuất hiện vùng áp thấp, dự báo 24-36 giờ tới sẽ đi vào bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Người dân ngồi dưới mưa chờ xem diễu binh, diễu hành, ngày 24/8. Ảnh: Thanh Hằng

Ngày mai, Hà Nội tổ chức sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Công an thành phố đã điều chỉnh giờ cấm đường từ 12h đến 2h hôm sau. Các tuyến phố cấm triệt để phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, phục vụ lễ kỷ niệm) gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ đêm qua đến sáng nay Hà Nội mưa rất lớn. Lượng mưa trong 24 giờ ở Thạch Thất hơn 360 mm. Nhiều tuyến phố, đường huyết mạch ngập sâu tới một mét, giao thông tê liệt, sinh hoạt người dân đảo lộn.

Gia Chính