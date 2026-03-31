Đêm nay miền Bắc có thể xảy ra giông lốc, mưa đá

Không khí lạnh yếu tràn xuống trên nền nhiệt miền Bắc đang cao có thể làm xuất hiện hình thái thời tiết cực đoan như giông lốc, mưa đá vào đêm nay và ngày mai.

Hôm nay là cao điểm của đợt nắng nóng đầu mùa ở miền Bắc. Cao nhất ở Tây Bắc Bộ có thể lên 38 độ; Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ 36 độ C, cao hơn hôm qua 1-3 độ tùy khu vực.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ đêm nay đến ngày mai, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên nhiệt độ sẽ giảm, như Hà Nội cao nhất ngày xuống còn 28-30 độ C.

Sự xung đột giữa không khí lạnh yếu và khối khí nóng hiện hữu khiến vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra giông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa đá ở Tuyên Quang cuối tháng 3/2026. Ảnh: Tuyên Quang

Do hiện chỉ có thể dự báo trước giông lốc trong khoảng 30 phút đến 3 giờ, độ chính xác 70-90% nên cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có giông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Khi giông lốc xảy ra, người dân nên ở trong nhà kiên cố, đóng kín cửa, tránh xa cửa sổ và các vật dễ bị gió cuốn; không trú dưới cây lớn, cột điện hoặc đứng ở khu vực trống trải; hạn chế sử dụng thiết bị điện và ngắt nguồn điện khi không cần thiết để phòng sự cố do sét.

Trường hợp có mưa đá, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn chắc chắn, ưu tiên bảo vệ người trước, tránh đứng dưới mái tôn yếu hoặc công trình tạm. Nếu đang ở ngoài trời, cần tìm vị trí thấp, tránh xa kim loại và khu vực nguy hiểm.

Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự đã có văn bản yêu cầu các tỉnh thành theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh; đồng thời rà soát an toàn nhà ở, chuẩn bị phương án ứng phó để tránh bị động khi có tình huống xảy ra.

Trước đó ngày 29-30/3, miền Bắc xuất hiện hai đợt mưa rào và giông diện rộng khiến 6 người chết do sét đánh và lật thuyền, 9 người bị thương, 13 nhà đổ sập, hơn 6.500 nhà tốc mái, hàng trăm công trình công cộng ảnh hưởng. Khoảng 35 ha lúa, gần 182 ha hoa màu và cây ăn quả, cùng hơn 68 ha rừng bị gãy đổ. Ngoài ra, 1.280 con gia cầm bị chết.

Gia Chính