Đêm nay không khí lạnh tràn về miền Bắc

Đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ gây mưa lớn ở miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh vùng núi từ đêm nay, Hà Nội thấp nhất chỉ 20 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, mưa duy trì hết ngày mai, trong đó vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa 50-100 mm, có nơi trên 120 m. Vùng đồng bằng lượng mưa thấp hơn, phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 80 mm.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ngày mai 20-26 độ, sang thứ hai giảm còn 20-24 độ C. Điểm cao hơn 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thứ hai chỉ 11-14 độ. Sau đó, nền nhiệt tăng dần, mỗi ngày 1-2 độ C.

Miền Trung từ chiều mai chịu tác động của không khí lạnh nên cũng có mưa diện rộng. Tâm mưa là vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm, tập trung vào ngày 15-16/5.

Từ chiều tối mai, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m. Từ ngày 16/5, bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 m.

Do mưa kéo dài, các sông suối Bắc Bộ sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu 2-5 m, hạ lưu 1,5-2 m. Mực nước trên thượng lưu sông Chảy và sông Hoàng Long có khả năng lên báo động 1, trên các sông suối nhỏ thuộc Bắc Bộ có thể lên báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại vùng núi phía Bắc, đặc biệt là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sáng nay đã yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, gió mạnh trên biển. Thủ tướng hôm qua cũng có công điện yêu cầu các tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tổ chức ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Miền Bắc đã bước vào mùa hè, nhưng do ảnh hưởng của La Nina nên trời vẫn mát mẻ. Từ ngày 9/5 đến 13/5, vùng núi, trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa lớn, giông sét, làm 9 người chết (Lạng Sơn 3, Bắc Kạn 1, Cao Bằng 1, Thái Bình 3, Hưng Yên 1). Hàng trăm ngôi nhà, hơn 5.600 ha lúa, hoa màu ngập úng, hư hại.

Gia Chính