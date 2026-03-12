Đêm mê ly của Valverde ở Champions League

Tiền vệ Fede Valverde phô diễn phiên bản bay bổng nhất của anh, để ghi hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời giúp Real Madrid nhấn chìm Man City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Champions League luôn biến đổi Real Madrid. Hay nói đúng hơn, chính họ tự chuyển mình khi bước ra sân chơi số một châu lục. Giữa lúc đội hình sứt mẻ nghiêm trọng với 7 ca chấn thương, đặc biệt là lỗ hổng mà các ngôi sao tấn công Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Rodrygo để lại, đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu bỗng tìm thấy sự nâng đỡ từ đôi cánh "chim ưng" Valverde.

Tiếp Man City - đối thủ mà cả đội nhẵn mặt vì chạm trán quá nhiều các năm gần đây, HLV Alvaro Arbeloa đã đào sâu vào phòng thay đồ Real để tìm lại những tàn tích rực rỡ một thời dưới thời người thầy cũ Carlo Ancelotti. Ở đó, ông tìm thấy một bí quyết của HLV bậc thầy người Italy: Valverde cần không gian để phô diễn, và đừng bắt tiền vệ này phải ngồi dự bị.

Fede Valverde ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận Real thắng Man City 3-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 11/3/2026. Ảnh: Reuters

Vị trí, tầm hoạt động và cách thức tham gia tấn công của Valverde trước Man City là sự tái hiện của phiên bản đỉnh cao mà anh từng được định hình, nhào nặn dưới thời Ancelotti từ mùa 2021-2022.

Thời đó, Valverde tin rằng anh cần được xếp đá tiền vệ trung tâm. Đúng là cũng có lúc cầu thủ 27 tuổi được như ý, nhưng Ancelotti sau khi trò chuyện cùng cậu học trò, nảy ra một ý tưởng khác. Ông xếp anh đá tiền vệ phải hoặc hậu vệ phải. Hệ quả, Valverde thời HLV người Italy ghi bàn nhiều nhất sự nghiệp, với 12 bàn mùa 2022-2023 hay 11 bàn mùa 2024-2025.

Vai trò của Valverde đặc biệt ở chỗ, anh không bị bó buộc ở vị trí lệch phải. Ancelotti trao cho anh không gian về mặt nghĩa đen để tỏa sáng. Kèm theo đó, là một yêu cầu: luôn phải hỗ trợ phòng ngự cho đồng đội cùng cánh. Làm tốt trọng trách ấy, Valverde được phép cầm dẫn bóng tiến công quãng dài hoặc di chuyển không bóng từ cánh phải để khai thác khoảng trống ở một phần ba cuối sân.

Đêm mê ly của Valverde ở Champions League Hat-trick của Valverde.

Khi Xabi Alonso đến, những điều ấy không còn. Anh bị giới hạn bởi mô hình chiến thuật định hướng vị trí, chặt chẽ và mô phạm hơn. Thống kê từ HudlStatsBomb cho thấy, giai đoạn Alonso còn tại vị ở Santiago Bernabeu, các thông số về dứt điểm và tạo ra nguy hiểm từ các chuỗi chuyền bóng của Valverde đã giảm xuống mức tương tự mùa 2018-2019, tức mùa đầu tiên của anh ở Real sau khi trở về từ Deportivo de La Coruna dưới dạng cho mượn. Bấy giờ, các pha cầm dẫn bóng tiến công của Valverde cũng được ghi nhận là ngắn nhất sự nghiệp, chỉ 3,8 mét trung bình, so với mức gần 5 mét trước đây.

Arbeloa đã chọn không làm theo cách người đồng đội cũ, ông tin vào người thầy cũ hơn, ít nhất là đêm qua trước Man City.

Đá biên phải hàng tiền vệ trong sơ đồ tĩnh 4-4-2, Valverde hỗ trợ phòng ngự trước lẫn sau lưng Trent Alexander-Arnold ở cùng cánh, giúp phong tỏa Jeremy Doku. Khép lại trận đấu, không cầu thủ nào trên sân có số pha tắc bóng thành công nhiều như Valverde (4/4).

Không cần phải vào giữa, anh vẫn là người chạm bóng nhiều nhất (71 lần) và chuyền bóng nhiều thứ hai (45 lần) bên phía Real cả trận. Valverde trở thành "cửa" tấn công trong những pha chuyển đổi trạng thái bên cánh phải của chủ nhà, nhất là từ những đường chuyền nhồi bóng của thủ thành Thibaut Courtois.

Thế trận phản công khi đối thủ tìm cách gây áp lực kèm người một - một trở thành miền đất hứa để Valverde có được điều anh cần nhất, chính là không gian rộng lớn để chạy. Cách thức tấn công ấy trở thành những đòn đánh chí mạng đối với thầy trò Guardiola.

Và thế là, tiền vệ sinh năm 1998 có được cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Valverde còn là cầu thủ Uruguay thứ hai ghi ba bàn trong một trận Champions League, sau Walter Pandiani từng làm được vào tháng 3/2001 trong màu áo Deportivo La Coruna trước PSG.

Valverde dứt điểm qua tay thủ thành Gianluigi Donarumma. Ảnh: AFP

Trong cú hat-trick Valverde ghi vào lưới Man City, vị trí dứt điểm cuối cùng đều bên trong vùng cấm, lần lượt thuộc hành lang trong phải, hành lang trong trái và trung lộ. Không có một sự cố định rạch ròi nào, nhưng tất cả đều xuất phát từ những cách thức tấn công đúng phong cách anh ưa thích.

Thủ thành Courtois cả trận tung ra 9 đường chuyền dài bổng chéo sân sang cánh phải, mục đích không gì khác là để tìm kiếm Valverde. Một trong số đó, được tiền vệ mang áo số 8 chớp lấy tinh tế. Valverde chạm bước một không chỉ để đón, mà còn để đẩy bóng đua tốc độ loại bỏ mượt mà hậu vệ trái Man City Nico O’Reilly. Cú chạm tiếp theo của anh nhẹ nhàng loại nốt Donnarumma, trước khi kết thúc vào khung thành trống. Bàn đầu tiên đến theo cách đó.

Bàn thứ hai của Valverde là một pha di chuyển chéo từ biên phải sang nách trái trung lộ, vượt mặt O’Reilly một lần nữa để đâm vào khoảng trống sau lưng trung vệ Marc Guehi, đón chọc khe từ Vinicius và sút chìm chéo góc hạ gục thủ môn người Italy.

Tiền vệ Bellingham (giữa) ngỡ ngàng trước cú dứt điểm của đồng đội Valverde. Ảnh chụp màn hình

Và cuối cùng, hoàn tất cú hat-trick là tinh hoa tụ hội. Valverde bắt đầu di chuyển từ trung lộ ở phần sân nhà, trước khi bứt tốc ngoài vùng cấm Man City. Anh đâm ra sau lưng Rodri vào khoảng trống giữa cặp trung vệ đối thủ, lao đi đầy quyết tâm để đón pha mớm bổng của Brahim Diaz bằng một cú tâng bóng qua đầu Guehi kiểu "chapéu" (úp nón) nhẹ tựa lông hồng. Dấu chấm cho đoạn kết là cú vung mu sút bóng mãnh liệt cận thành, không cho Donnarumma bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Thời khắc Valverde ghi bàn thứ ba, kênh truyền hình TNT Sports chộp được cảnh Bellingham há hốc mồm trên khán đài, ngơ ngác nhìn bạn đồng hành bên cạnh.

Ba cú dứt điểm cả trận, Valverde ghi cả ba bàn cho Real. Những cú chạm tinh tế, kết tinh cùng kỷ luật và sự kiên cường ở giai đoạn không bóng, tự do và sự bùng nổ ở giai đoạn có bóng, tiền vệ 27 tuổi làm nên màn trình diễn "mê ly" cho riêng mình.

Hoàng Thông