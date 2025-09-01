Đêm kinh hoàng của người phụ nữ bị kẻ rình rập 11 năm bắt cóc

MỹKhi bị xích vào tường một boongke bằng gỗ thông cách âm, Samantha Stites nghĩ thầm 'cứ như phim kinh dị vậy'.

Đối diện cô là Christopher Thomas, gã đàn ông vạm vỡ đã theo dõi cô suốt 11 năm qua. Nhận thấy mình không thể thoát ra, Samantha tự hỏi: "Liệu hắn có định cưỡng hiếp và giết chết mình trong căn phòng này không?".

Một giờ trước đó, nhân viên xã hội 30 tuổi đang ngủ trên giường tại thị trấn nhỏ Elk Rapids, Michigan thì bị Christopher đột nhập vào nhà. Bị đánh thức bởi tiếng sàn nhà kẽo kẹt, cô với tay lấy chiếc rìu giấu dưới gầm giường nhưng bị hắn khống chế và siết cổ.

Mô tả đêm đó với sự bình tĩnh đáng ngưỡng mộ trong bộ phim tài liệu Stalking Samantha: 13 Years of Terror, Samantha nhớ đã nói với kẻ tấn công: "Nếu anh muốn cưỡng hiếp tôi thì cứ làm đi". Nhưng hắn nói: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, không phải ở đây".

Sau đó, Christopher nhét một quả bóng bịt miệng vào miệng Samantha và cố định bằng cách quấn băng keo quanh đầu cô nhiều lần, trói cổ tay và mắt cá chân, bịt mắt rồi nhét vào phía sau xe của chính cô. Hắn nói đã lấy cả ván chèo đứng của Samantha vì định dàn dựng cô bị chết đuối ngoài ý muốn tại một hồ nước gần đó.

"Rất lâu về sau, tim tôi cứ đập loạn xạ mỗi khi ngửi thấy mùi băng dính hay gỗ xẻ", Samantha nói. Cô thường bị kích động bởi hình ảnh ai đó bị còng tay trên tivi và nghĩ "hiểu cảm giác đó". Mùi chuối cũng khiến cô nhớ lại thử thách đáng sợ do Christopher đã hỏi có muốn mang theo đồ ăn khi rời khỏi nhà không và cô xin một quả chuối.

Kẻ cuồng tình

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2011, Samantha và Christopher đều là sinh viên tại Đại học Bang Grand Valley ở Michigan. Samantha đã giúp nam sinh viên lớn tuổi hơn và "ngại giao tiếp" này hòa nhập trong các cuộc trò chuyện, nhưng từ đó hắn bắt đầu "bỏ bom" cô bằng những tin nhắn đề nghị hẹn hò. Ban đầu, Samantha lịch sự từ chối, sau đó nói rõ ràng rằng không có cảm xúc với hắn rồi chặn số điện thoại.

Samantha Stites và Christopher Thomas ngồi gần nhau khi cùng là sinh viên tại Đại học Bang Grand Valley ở Michigan, năm 2011. Ảnh: Telegraph

Samantha nhận ra Christopher "trở thành mối đe dọa" khi hắn phục kích cô tại nơi làm việc để tặng hoa, sau đó bám theo đến một trạm xe buýt trên đường về nhà để cố gắng đưa bó hoa lần thứ hai. Samantha hét vào mặt hắn ở góc phố.

Sau khi tốt nghiệp, Christopher bắt đầu xuất hiện ở quê nhà cô. Khi một người bạn nhìn thấy hắn bước ra khỏi căn hộ của cô, Samantha nộp đơn xin lệnh bảo vệ cá nhân (PPO), một phiên bản đặc biệt của lệnh cấm tiếp cận ở Mỹ.

Năm 2014, thẩm phán Norman Hayes đã ban lệnh PPO sáu năm cho cô - lệnh dài nhất mà ông từng đưa ra vào thời điểm đó. Thẩm phán cho biết: "Tôi chưa bao giờ thấy một vụ rình rập nào nghiêm trọng như thế. Anh ta hoàn toàn bị ám ảnh bởi cô ấy".

Boongke lấy cảm hứng từ Netflix

Những năm sau, Samantha tìm được việc làm, mua nhà, tham gia đội bóng đá. Nhưng ngay khi PPO hết hạn vào năm 2020, Christopher lại tiếp tục quấy rối. Hắn tham gia cùng phòng gym và giải bóng đá với Samantha. Cô gặp hắn ở quán bar và cửa hàng tạp hóa. Christopher thận trọng không nói chuyện hay nhắn tin cho cô, chỉ nhìn chằm chằm rồi lè lưỡi. Bạn bè cô truy vấn nhưng hắn phớt lờ họ.

Samantha nộp đơn xin lệnh PPO khác, nhưng bị từ chối. Sau này, Samantha biết được Christopher đã bị kết án vì tội rình rập một phụ nữ khác trước khi gặp cô, nhưng hồ sơ trước đó của hắn không hiển thị trên hệ thống khi cô nộp đơn xin PPO lần thứ hai.

Khi thấy Samantha lại tìm cách ngăn cản mình tiếp cận, Christopher bắt đầu xây boongke trong một kho chứa đồ ở nơi hẻo lánh, giấu súng trường và nỏ. Hắn lấy cảm hứng từ loạt phim You của Netflix, nói về gã tâm thần điển trai rình rập và sát hại một phụ nữ khác nhau trong mỗi tập phim.

"Tôi đã xem mùa đầu tiên của bộ phim đó. Xem xong tôi nghĩ rằng gã đàn ông kia có bệnh và thật kinh tởm. Nhưng rõ ràng là Christopher đã xem theo cách khác", Samantha nói.

13 giờ tra tấn

Samantha sống sót trong nhà tù tạm bợ của Christopher nhờ vận dụng những kỹ năng học được khi làm nhân viên xã hội. Biết Christopher rất sợ phải quay lại nhà tù sau lần bị kết án trước, Samantha nỗ lực tấn công vào điểm này.

Samantha nói vẫn "cảm thấy tồi tệ" về việc "lợi dụng những kỹ năng đã học được để giúp đỡ mọi người và bóp méo chúng". Với cô, là một nhân viên xã hội, phải có ý định thành thật và làm điều tốt nhất để giúp đỡ những người gặp khó khăn, nhưng lần này cô đã nói dối và hành động vì lợi ích của bản thân.

Samantha hứa với Christopher rằng sẽ không tố cáo nếu hắn thả cô. Hắn nói không thể tin tưởng trừ khi cô quan hệ tình dục với hắn, và trong cơn tuyệt vọng, cô đã đồng ý.

Samantha kể rằng trải nghiệm đó "rất đau đớn". "Tôi khóc và run rẩy. Tôi không muốn hắn biết tôi ghê tởm và sợ hãi. Tôi không muốn hắn nổi giận", cô chia sẻ. Khi thử thách chấm dứt, Christopher nói với cô: "Em là người tôi phải cưới". Sau 13 giờ tra tấn, hắn lái xe đưa cô về nhà.

Samantha lập tức gọi một hàng xóm giúp chở đến bệnh viện, được lấy mẫu xét nghiệm. Cô tự hỏi: "Liệu họ có tin mình không?" nhưng hy vọng sẽ có bằng chứng ADN. Sáu giờ sau khi đến bệnh viện, Samantha kể lại chi tiết mọi chuyện cho thám tử, giúp tìm ra boongke của Christopher và bắt giữ hắn trong vòng 36 giờ.

Video từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy khi bị bắt, Christopher biện minh rằng vụ việc là một phần của trò nhập vai tình dục có sự đồng thuận.

Năm 2024, Christopher bị kết tội bắt cóc, tra tấn và rình rập nghiêm trọng. Hắn bị tuyên án từ 40 đến 60 năm tù bởi chính vị thẩm phán đã từ chối lệnh PPO thứ hai của Samantha.

Christopher Thomas bị kết tội vào năm 2024. Ảnh: Disney+

Samantha thất vọng khi cáo buộc hiếp dâm bị hủy bỏ để đổi lấy lời nhận tội. Cô nhấn mạnh "không ai có thể đồng ý quan hệ trong những trường hợp đó". Vì vậy, trong lời tuyên bố của nạn nhân trước tòa, cô gọi thẳng Christopher là kẻ hiếp dâm.

Lời khuyên cho các nạn nhân

Samantha cho biết vẫn đang trong quá trình hồi phục khỏi ký ức kinh hoàng. Cô phải lập một trang gây quỹ cộng đồng để trang trải tài chính. Nhờ liệu pháp tiếp xúc, Samantha giờ đây có thể chịu đựng mùi chuối và gỗ mà không có phản ứng thái quá.

Cô cho biết việc nhớ lại những sự kiện đau thương giúp ích cho quá trình chữa lành, giúp nó bớt đáng sợ hơn và lấy lại phần nào sức mạnh.

Samantha Stites chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng trong phim tài liệu Stalking Samantha: 13 Years of Terror. Ảnh: Disney+

Theo thống kê, cứ ba phụ nữ thì có một người là nạn nhân bị rình rập vào một thời điểm nào đó trong đời. Samantha hy vọng rằng bằng cách kể câu chuyện của mình, cô có thể giúp các nạn nhân nhận biết dấu hiệu và hành động nếu họ cảm thấy bị đe dọa.

Samantha khuyên: "Hãy ghi chép lại mọi thứ. Giá mà tôi làm điều đó sớm hơn. Hãy ghi lại bằng chứng bằng văn bản, ngày tháng, thời gian, ảnh chụp. Hãy nhờ người khác can thiệp và đừng giữ kín chuyện này cho riêng mình. Hãy nói với bạn bè và hàng xóm: Đây là diện mạo của người này, đây là chiếc xe họ lái.

Ngày nay, Samantha chia sẻ vị trí của mình thông qua các ứng dụng theo dõi cho một vài người thân thiết. Cô nói nếu có những thứ đó vào năm 2022, họ đã có thể xác định được vị trí của cô tại kho hàng.

Hiện Samantha thành lập một công ty hỗ trợ nạn nhân bị rình rập và tổ chức các khóa học về rình rập cho nhân viên xã hội và cảnh sát. "Hiện tại, thông tin có sẵn rất ít. Tôi muốn dùng câu chuyện của mình làm nền tảng để giúp đỡ những người khác", cô nói.

Tuệ Anh (theo Telegraph)