Đêm kinh hoàng của người đẹp bị bắt cóc trên phố

AustraliaAnita Cobby bị năm người đàn ông bắt cóc khi đi bộ về nhà vào buổi tối. Bản báo cáo khám nghiệm tử thi của cô gây rúng động khi được tiết lộ trên sóng phát thanh năm 1986.

Chiều 2/2/1986, nữ y tá Anita Cobby, 26 tuổi, rời bệnh viện Sydney đi ăn tối cùng bạn bè. Sau đó, cô bắt chuyến tàu lúc 21h12 đến Blacktown ở ngoại ô phía tây Sydney để về nhà bố mẹ. Đến ga Blacktown lúc gần 22h, cô tìm điện thoại công cộng để gọi bố lái xe đến đón như thường lệ. Tuy nhiên hôm đó, điện thoại bị hỏng và không có taxi, Anita quyết định đi bộ về một mình.

Khi đi dọc theo đường Newton gần nhà ga, một chiếc HT Holden Kingswood màu trắng đi chậm lại bên cạnh Anita và dừng xe. Hai người đàn ông nhảy ra, tóm lấy cô kéo vào trong xe mặc cô la hét, chống cự.

Trong ngôi nhà ở ngay đối diện, một thiếu niên 16 tuổi cùng mẹ và em gái nghe thấy tiếng la hét nên chạy ra ngoài, thấy Anita bị ép vào xe. Cậu bé chạy qua đường để giúp đỡ, nhưng chiếc ôtô đã lao đi trước. Thiếu niên gọi điện báo cảnh sát. Vài phút sau, hàng xóm của cậu bé về đến nhà và cùng lái xe đi tìm chiếc ôtô bắt cóc. Họ tìm thấy chiếc Holden trống không ở bên đường, rọi đèn xuống bãi cỏ liền kề nhưng không thấy gì.

Tối đó, không thấy Anita về nhà, bố mẹ nghĩ cô qua đêm ở nhà bạn. Nhưng hôm sau, họ nghe tin con không đi làm nên trình báo mất tích vào ngày 3/2. Đến sáng 4/2, thi thể khỏa thân của Anita được một nông dân phát hiện trong bãi cỏ chăn bò hẻo lánh ở Prospect, không xa Blacktown. Khuôn mặt cô bị biến dạng do đa chấn thương. Danh tính ban đầu được xác định nhờ chiếc nhẫn cưới trên tay.

Người chồng tên John Cobby ban đầu bị nghi ngờ là thủ phạm giết Anita, nhưng nhanh chóng được loại trừ. Cặp vợ chồng đang ly thân nhưng vẫn giữ mối quan hệ êm đẹp.

Vụ sát hại Anita là tin tức trên trang nhất tại Australia. Anita từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu vùng ngoại ô miền Tây ở tuổi 20. Tuy nhiên, cô không theo nghề người mẫu mà thành y tá giống mẹ.

Anita Cobby nhận vương miện Hoa hậu vùng ngoại ô miền Tây ở tuổi 20. Ảnh: Adrian Greer Michael Short/Fairfax Media

Ngày 6/2, chính quyền bang New South Wales treo thưởng 50.000 AUD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ thủ phạm. Cùng ngày, người dẫn chương trình radio buổi sáng John Laws nhận được một bản sao bị rò rỉ của báo cáo khám nghiệm tử thi, trong đó nêu chi tiết về vết thương của Anita, và đọc trực tiếp trên sóng phát thanh, khiến công chúng bàng hoàng và phẫn nộ.

Theo báo cáo giám định y tế, khắp cơ thể Anita có nhiều vết bầm tím do bị đánh đập và những vết rách do hàng rào thép gai. Nạn nhân chết vì một vết cắt rất sâu khiến cổ gần như đứt lìa.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, John Laws nói làm vậy vì cảm thấy "công chúng nên biết". Anh cho rằng "nó kích động sự tức giận trong công chúng vì biết những vụ giết người như thế đang xảy ra và chúng tôi không được cung cấp đầy đủ thông tin".

Ngày 9/2, một nữ cảnh sát ăn mặc như Anita đi chuyến tàu lúc 21h12 đến Blacktown, cố gắng tái hiện hành trình của cô vào đêm đó với hy vọng gợi lại ký ức của hành khách hoặc những người có thể đã nhìn thấy cô. Các cảnh sát khác phỏng vấn hành khách và cho họ xem ảnh Anita.

Một nguồn tin ngầm của cảnh sát cung cấp manh mối về chiếc Holden bị đánh cắp trước án mạng. Thủ phạm là John Travers và Michael Murdoch, 19 tuổi, ba anh em nhà Murphy gồm Michael 33 tuổi, Gary 28 tuổi và Les 22 tuổi.

John là đầu sỏ của một băng nhóm địa phương, có quá khứ bạo lực tình dục và thường mang theo dao. Năm người có hơn 50 tiền án về các tội bao gồm cướp có vũ trang, tấn công, ăn cắp vặt, trộm xe, sử dụng ma túy, hiếp dâm.

Ngày 21/2, cảnh sát bắt giữ John, Michael và Les. Hai người sau bị buộc tội liên quan đến những vụ ăn cắp xe và được bảo lãnh tại ngoại. John thừa nhận đã đánh cắp một chiếc ôtô, nhưng đưa ra những lời khai mâu thuẫn về vụ giết người và bị cảnh sát tạm giữ.

Ở trong tù, John đưa số điện thoại của dì cho điều tra viên và yêu cầu gọi cô mang thuốc lá đến. Dì John đồng ý trợ giúp điều tra, cung cấp cho cảnh sát thông tin chi tiết về lai lịch của anh ta. Cô được đề nghị giấu một thiết bị micro ghi âm trong áo ngực khi đến thăm John ở phòng giam để ghi lại lời thú tội. Sau đó, cô đến nhà Michael cũng với thiết bị ghi âm giấu kín để ghi lại những lời khai của anh ta.

Cuối cùng, năm nghi phạm bị bắt và buộc tội giết người. Cảnh sát được khen ngợi vì phản ứng nhanh chóng trong việc bắt tất cả những kẻ tình nghi liên quan, 22 ngày sau khi phát hiện thi thể.

Michael Murphy chỉ vào bãi cỏ bên đường nơi cả nhóm kéo Anita Cobby xuống. Ảnh: New Holland Publishing

Theo lời khai, cảnh sát xây dựng lại quá trình Anita bị bắt cóc và sát hại vào đêm đó. Nhóm John lấy trộm ôtô, uống say và lái xe đi tìm mua ma túy. Chúng nhìn thấy Anita đi một mình trên đường, định cướp túi xách của cô nhưng sau đó nảy ý đồ cưỡng hiếp.

Sau khi bị ép lên xe với năm người đàn ông, Anitab bị đấm gãy mũi và hai gò má. Sau khi mua xăng bằng tiền trong ví của Anita, chúng lái xe đến bãi cỏ hẻo lánh bên đường, vừa cưỡng hiếp vừa tra tấn cô...

John lo ngại bị nạn nhân nhận dạng nên thuyết phục đồng bọn giết người; đốt quần áo phi tang.

Phiên tòa diễn ra vào ngày 16/3/1987 ở Sydney. Trước đó, John thay đổi lời khai, nhận tội.

Số lượng lớn cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh cho phiên tòa. Đám đông bao gồm các y tá mặc đồng phục tụ tập bên ngoài, treo hình nộm trên thòng lọng buộc vào cành cây. Họ đập vào thành xe tù, la ó và huýt sáo. Một số người giơ biểu ngữ kêu gọi khôi phục án tử hình.

Phiên tòa xét xử bốn bị cáo còn lại kéo dài 54 ngày, tranh cãi xoay quanh việc xác định mức độ tham gia tội ác của từng người. Không có nhân chứng nào chứng kiến hành vi giết người, bằng chứng duy nhất là lời thú tội của các bị cáo.

Đám đông bao vây xe chở bị cáo bên ngoài tòa án. Ảnh: Daily Telegraph

Ngày 10/6/1987, cả năm bị kết tội tấn công tình dục và giết người. Vào 16/6, Tòa án tối cao New South Wales kết án cả năm tù chung thân mà không có khả năng được ân xá.

Thẩm phán Alan Maxwell mô tả tội ác này là "một trong những vụ tấn công tình dục và thể xác kinh hoàng nhất. Đây là một vụ giết người có tính toán được thực hiện một cách máu lạnh".

Michael Murphy chết trong tù vì bệnh ung thư vào tháng 2/2019, khi 66 tuổi. Bốn phạm nhân khác vẫn đang thụ án tại các nhà tù an ninh tối đa nhưng không được tiết lộ địa điểm.

Vụ sát hại Anita Cobby được nhắc đến trong một số series truyền hình về tội phạm có thật như Crime Investigation Australia (2006), Crime Stories (2008), Australian Families of Crime (2010). Phim điện ảnh The Boys, ra mắt năm 1998, được lấy cảm hứng một phần từ vụ án, kể về hành trình dẫn đến tội ác tương tự của ba anh em. Bộ phim tài liệu dài 90 phút tên Anita được phát hành vào năm 2016, nhân kỷ niệm 30 năm vụ án.

Vụ án này còn là chủ đề của cuốn sách Anita Cobby: The Crime That Shocked the Nation (2015) và Remembering Anita Cobby: The Case, the Husband, the Aftermath - 30 Years On (2016).

