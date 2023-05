Đêm không ngủ của người Việt ở Nhật sau vụ nổ súng, đâm dao

Khi trực thăng cảnh sát vần vũ trên đầu vây bắt nghi phạm nổ súng, đâm dao giết 4 người ở Nakano, anh Đăng đóng chặt cửa nhà, mất ngủ cả đêm.

Chiều tối 25/5, Nguyễn Hải Đăng, 30 tuổi, phiên dịch viên người Việt làm việc cho một công ty ở Nakano, tỉnh Nagano, Nhật Bản, đang trên đường trở về nhà thì nhìn thấy xe cảnh sát, xe cứu thương chạy đầy đường. Điện thoại của anh cũng liên tục đổ chuông, các đồng nghiệp tới tấp gọi để hỏi han tình hình.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đăng đọc tin tức trên điện thoại và nhận ra có một vụ đâm dao, nổ súng tại khu vực cách nhà anh chỉ khoảng 500 m. Nam nghi phạm ngoài 30 tuổi đã dùng dao sát hại một phụ nữ, sau đó dùng súng bắn chết hai cảnh sát tới hiện trường, rồi bắt con tin và cố thủ trong một ngôi nhà. Nạn nhân thứ tư tử vong đêm hôm đó.

Cảnh sát đã triển khai lực lượng đông đảo tới hiện trường để truy bắt nghi phạm. Cư dân trong bán kính 300 mét xung quanh nơi nghi phạm cố thủ được yêu cầu sơ tán, trong khi toàn bộ người dân thành phố Nakano được khuyến cáo ở trong nhà cho đến khi an toàn. Cuộc vây ráp được tiến hành suốt cả đêm 25/5.

"Khi định thần, tôi lập tức về nhà với vợ con, đóng chặt cửa theo khuyến cáo của giới chức. Khi đó, cả nhà nghe thấy hai phát súng lớn. Cả đêm trực thăng vần vũ trên bầu trời, không thể ngủ được", Đăng nhớ lại.

Cảnh sát gần hiện trường vụ đâm dao, nổ súng ở thành phố Nakano, tỉnh Nagano ngày 25/5. Ảnh: Kyodo

Nakano là nơi có đông đảo người Việt sinh sống và làm việc. Nhiều người Việt rất bất ngờ và lo lắng khi nghe tiếng còi cảnh sát inh ỏi tại vùng thôn quê vốn rất yên tĩnh.

"Tôi và mọi người hay tin về vụ giết người khi đang làm trong xưởng. Ai cũng hoảng loạn vì sự việc như vậy chưa từng xảy ra ở vùng này", Hà My, 22 tuổi, thực tập sinh người Quảng Trị đang làm việc tại Nagano, nói. Khi tan làm, My đã không dám về nhà, do lo sợ nghi phạm có thể thoát khỏi vòng vây của cảnh sát.

Chinh, người Việt làm việc tại xưởng đối diện, cho biết cảnh sát đã phong tỏa mọi tuyến đường xung quanh nhà. "Ở một mình nên tôi rất sợ, phải đeo tai nghe để ngủ", cô nói.

Nguyễn Mai, 30 tuổi, nội trợ ở Nakano, cho hay hai vợ chồng đã phải liên tục cập nhật tin tức từ truyền thông cả đêm, khi chiến dịch truy lùng nghi phạm của cảnh sát diễn ra. "Đây là sự việc rất lớn, nhà lại có con nhỏ đang đi nhà trẻ, nên chúng tôi rất lo lắng", Mai cho hay.

Đến khoảng 4h30 ngày 26/5, cảnh sát bắt được nghi phạm bên ngoài khu trang trại gần thành phố Nakano. Anh ta được xác định là Masanori Aoki, 31 tuổi, con trai người đứng đầu hội đồng thành phố. Sau khi gây án, Aoki đã cố thủ trong nhà của bố trong nhiều giờ cùng với con tin.

Nghi phạm Masanori Aoki, 31 tuổi. Ảnh chụp màn hình NHK

Đây là trường hợp tội phạm bạo lực hiếm hoi ở Nhật Bản, nơi tỷ lệ giết người thấp và luật súng đạn nghiêm ngặt nhất thế giới. Giám đốc Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Koichi Tani cho biết nghi phạm đã được ủy ban tỉnh cấp phép sở hữu súng săn và súng hơi.

"Tôi rất ngạc nhiên khi biết nghi phạm là con trai chủ tịch hội đồng thành phố. Tôi từng nói chuyện với anh ta hồi năm ngoái, khi đến thăm nhà ông chủ tịch. Đó là một thanh niên bình thường, chuyên tâm làm nông, gia đình cũng không có gì bất hòa", một người hàng xóm nói với truyền thông Nhật ở trung tâm sơ tán.

Sự việc càng làm tăng nỗi bất an trong dư luận Nhật Bản, nơi được coi là một trong những quốc gia an toàn hàng đầu thế giới. Người dân nước này tháng 7 năm ngoái đã chấn động vì vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe bằng súng tự chế. Hồi tháng trước, Thủ tướng Fumio Kishida cũng bị tấn công bằng bom ống khi vận động tranh cử ở thành phố miền tây Wakayama.

Cảnh sát chưa xác định động cơ của nghi phạm Masanori Aoki trong vụ tấn công ngày 25/5. Nhiều người Việt tại Nakano thở phào khi biết nghi phạm đã bị bắt và cộng đồng đều được an toàn, nhưng cho hay quan điểm về một nước Nhật bình yên tuyệt đối đã bị lung lay sau sự việc.

"Trong 8 năm sinh sống ở Nhật, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng như vậy. Tôi đã nghĩ rằng vùng thôn quê sẽ thanh bình hơn", anh Đăng nói.

"Nhật có mức độ an ninh cao vì người dân luôn tuân thủ quy định. Nhưng ngược lại, khi họ bức xúc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra", Chinh cho biết.

Đức Trung