Đêm hòa nhạc phim bom tấn Hollywood Hans Zimmer

Hà NộiHơn 1.000 khán giả dành tràng vỗ tay dài cho dàn giao hưởng chơi nhạc phim "No Time to Die", "Interstellar" trong đêm "Alive Again".

Những tác phẩm bất hủ của "phù thủy" nhạc phim Hans Zimmer từ hơn 15 bom tấn như Interstellar, Inception, The Dark Knight, Pearl Harbor, The Last Samurai, Dune được giới thiệu trong chương trình diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, tối 11/8. Trong hơn hai tiếng, 40 nghệ sĩ của dàn giao hưởng đưa người xem "sống lại" với cảm xúc nguyên sơ, bỏ lại những bộn bề để thưởng thức nghệ thuật.

Đêm diễn mở màn với nhạc phim Hoàng tử bé, dẫn dắt khán giả trở về thuở thơ ấu. Thế giới nhạc phim hoạt hình tiếp tục được khắc họa với Kungfu Panda, Vua Sư tử. Nhạc trưởng Marc Ramirez cho biết, để làm mới những tác phẩm quen thuộc, dàn nhạc đề cao sự ngẫu hứng, tính cá nhân. Bởi, theo ông, "nghệ sĩ không phải là những con robot" và sự cân bằng, hòa hợp cũng chỉ là khái niệm tương đối. Vì vậy, ông khuyến khích "cách chơi khác biệt" của mỗi người nhằm đem đến cho khán giả những trải nghiệm "đột phá, mạo hiểm".

Trích đoạn nhạc phim "No time to die". Video: Khánh Linh Trích đoạn nhạc phim "No Time to Die". Video: Khánh Linh

Sau đó, chương trình nối dài với nhạc phim giả tưởng như: Interstellar, Inception. Sự chuyển đổi này ẩn dụ cho quá trình trưởng thành của mỗi người, khởi đầu từ những ngây ngô đến khi nhận thức rõ hơn về cuộc sống qua những cảm xúc, trải nghiệm như nỗi nhớ gia đình, tình yêu hay đối mặt lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Minh Anh, 25 tuổi, cho biết mong chờ, ấn tượng với Interstellar nhất bởi "dàn nhạc giúp tôi sống lại trọn vẹn những cảm xúc như lần đầu xem bộ phim yêu thích".

Dàn nhạc chơi trong chương trình "Alive Again: Music from Hans Zimmer". Ảnh: Khánh Linh

Mỗi khi một tiết mục kết thúc, khán giả đều tán thưởng cho dàn nhạc bằng tràng vỗ tay kéo dài. Với nhạc phẩm No Time to Die, sân khấu vỡ òa trong tiếng hò reo. Nhạc trưởng và dàn nghệ sĩ cúi đầu tri ân khán giả.

Nhạc trưởng Marc Ramirez giao lưu cùng khán giả Nhạc trưởng Marc Ramirez giao lưu cùng khán giả. Video: Đặng Vũ Trung Kiên

Theo ban tổ chức, Hans Zimmer viết tắt là HZ, có thể được xem như tần số âm thanh với hàm ý khơi gợi sự rung động, đồng điệu về cảm xúc nơi khán giả. Đây cũng là điều mà dàn nhạc hướng đến. Nghệ sĩ Đỗ Phương Nhi, người được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc" khi bén duyên với violin từ năm bốn tuổi, cho biết dàn nhạc dành thời gian để trau chuốt từng âm thanh, sắc thái và trao đổi về những chi tiết nhỏ nhất. Theo cô, "dù các tác phẩm của Hans Zimmer có nhiều mô-típ lặp lại, ông vẫn tìm được cách để 'ký tên' vào bản nhạc bằng điểm đặc trưng riêng".

Nhạc trưởng Marc Ramirez, người chỉ huy dàn nhạc tại nhiều quốc gia với những vở diễn cháy vé tại các nhà hát như Carnegie Hall (Mỹ), The Proms (Anh) và Cité de la Musique (Pháp) nhận định khán giả Việt Nam trẻ trung, cởi mở với nghệ thuật. Theo ông, "đây là điều không phải khán giả ở nơi nào cũng có được. Việt Nam có nét độc đáo riêng, khiến tôi luôn mong chờ những bước phát triển kế tiếp".

Khán giả hưởng ứng, tri ân nghệ sĩ bằng những tràng vỗ tay. Ảnh: Khánh Linh

Đêm nhạc khép lại với khoảnh khắc khán giả và nhạc trưởng cùng hát ca khúc My Way của Frank Sinatra. Không gian buổi diễn trở nên ấm cúng, gần gũi, có tính tương tác. Tiết mục không chỉ là lời chào tạm biệt mà còn gửi gắm thông điệp rằng mỗi người hãy dũng cảm tự quyết định cuộc đời theo cách riêng - "do it their way".

Chương trình hòa nhạc Alive Again: Music from Hans Zimmer diễn ra trong bốn đêm 10, 11/8 (Hà Nội) và 24, 25/8 (TP HCM), do 8 The Theatre cùng dàn nhạc CAM Philharmonic tổ chức. Đây là dự án của một nhóm bạn trẻ 9X với mong muốn mang âm nhạc hàn lâm đến gần khán giả Việt, đặc biệt là người trẻ. Từ năm 2021, CAM tổ chức nhiều đêm ca nhạc kết hợp giao hưởng, có sự góp mặt của các nghệ sĩ độc lập như Hoàng Dũng, Chillies, Duy Mạnh, Thịnh Suy. Năm 2024, chương trình Rock Symphony của dự án tái hiện 22 bản nhạc rock từ những huyền thoại một thời như The Beatles, Queen, Linkin Park, My Chemical Romance.

Hans Zimmer, 67 tuổi, là nhà soạn nhạc điện ảnh danh tiếng người Đức, để lại dấu ấn trong hơn 150 bộ phim Hollywood. Đến nay, ông giành hai giải Oscar, bốn giải Grammy và ba Quả Cầu Vàng, được công nhận là người định hình nền âm nhạc điện ảnh hiện đại từ thập niên 1990 đến nay.

Khánh Linh